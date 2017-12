Stand: 03.12.2017 16:44 Uhr

VfL Osnabrück spielt "nur" 2:2 bei Werder II von Matthias Heidrich, NDR.de

Der VfL Osnabrück ist am Sonntag im Keller-Nordduell der Dritten Liga nicht über ein 2:2 (1:1) bei der zweiten Mannschaft des SV Werder Bremen hinausgekommen. In einer ansehnlichen und vor allem in der Schlussphase spannenden Partie agierten die Niedersachsen ab der 80. Minute in Überzahl, konnten gegen die tapfer kämpfenden U23-Kicker der Hanseaten vor 2.400 Zuschauern, darunter rund 2.000 Osnabrücker Fans, aber keinen dritten Treffer erzielen. "Am Ende ist das Unentschieden völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass wir uns in kleinen Schritten weiterentwickeln und das ist uns auch heute wieder gelungen", sagte Werder-Coach Oliver Zapel.

Werder trifft früh - Klaas egalisiert

18.Spieltag, 03.12.2017 14:00 Uhr

W. Bremen II

W. Bremen II 2:2



VfL Osnabrück Tore: 1:0 Käuper (2.) 1:1 Klaas (33.) 2:1 Nik. Schmidt (77.) 2:2 Heider (79.)

W. Bremen II: Oelschlägel - Vollert, Verlaat, Volkmer - Eggersglüß, Touré, Käuper, Jacobsen - Nik. Schmidt - Manneh (86. Young), J. Eggestein (68. Rosin)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Renneke, Appiah, Susac, Wachs - Arslan (86. Danneberg), Groß, Klaas - Heider, Reimerink (70. Alvarez), Iyoha (74. S. Tigges)

Zuschauer: 2400



Weitere Daten zum Spiel

Der Werder-Unterbau erwischte im Weser-Stadion einen Traumstart: Doppelpass zwischen Ousman Manneh und Johannes Eggestein, Pass in die Tiefe, Lupfer von Kapitän Ole Käuper - 1:0 für die Gastgeber nach knapp zwei Minuten. Mit einem Flachschuss von Niklas Schmidt (4.) hätten die Bremer um ein Haar nachgelegt, doch der Ball strich am langen Pfosten vorbei. Die Osnabrücker wirkten ein wenig überrascht ob der offensiven Ausrichtung der Hausherren und brauchten ein wenig, um in die Partie zu finden. Ein Angriff wie aus dem Lehrbuch brachte erst nach einer guten halben Stunde den Ausgleich. Jules Reimerink steckte auf Emmanuel Iyoha durch, der erstklassig zurücklegte. Youngster Sebastian Klaas brauchte nur noch einzuschieben - 1:1 (33.). Reimerink bot sich noch die Chance, die Partie komplett zugunsten des VfL zu drehen. Doch der VfL-Angreifer zielte aus kurzer Distanz nach einem Patzer von Thore Jacobsen zu ungenau (42.).

Iyoha muss verletzt raus

Das Tempo hielten beide Teams auch nach dem Seitenwechsel hoch. Die Qualität der Angriffe nahm allerdings auf beiden Seiten ab. Erst nach einer guten Stunde waren es die Osnabrücker, die Zwingender wurden. Marc Heider stand nach einem schönen Hackentrick von Klaas auf einmal frei vor Eric Oelschlägel, doch der Werder-Keeper parierte zunächst stark mit dem Fuß. Jacobsen bereinigte die Situation vor dem nachsetzenden Heider dann komplett (65.). Schlecht für den VfL: Iyoha, bester Offensivmann, musste nach 74 Minuten verletzt vom Platz. Dem eingewechselten Steffen Tigges bot sich gleich eine gute Chance, doch der 19-Jährige verzog aus spitzem Winkel (75.).

Schmidt trifft und sieht nach Heiders Antwort Rot

In der Schlussphase nahm die Begegnung dann richtig Fahrt auf. Zunächst kamen die Bremer etwas überraschend zum 2:1. Niklas Schmidt vernaschte nach einem langen Ball die zu passiven Marcel Appiah und Ahmet Arslan und traf abgeklärt (77.). Doch Osnabrück hatte die Antwort sofort parat. Nach dem Wiederanstoß traf Heider per Kopf zum 2:2 (78.). Schmidt schien darüber so frustriert, dass der Bremer Torschütze in der nächsten Aktion Bashkim Renneke mit einem Ellbogen-Schlag niederstreckte - klare Sache, Rot für den Werder-Spielgestalter (80.). Mit einem Mann mehr drängten die Osnabrücker auf den Siegtreffer, konnten sich aber keine zwingenden Gelegenheiten mehr herausspielen.

