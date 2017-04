Stand: 28.04.2017 16:18 Uhr

VfL Osnabrück mit Heimspiel in Lotte?

Bei gut 4.000 liegt der bisherige Zuschauer-Rekord der Sportfreunde Lotte in dieser Drittliga-Saison. Aufgestellt am 4. Dezember gegen den MSV Duisburg. Nicht mal gegen Preußen Münster kamen so viele. Doch am Sonnabend gegen den VfL Osnabrück (14 Uhr/im Livecenter) könnte es fast fünfstellig werden. Die Sportfreunde teilten am Freitag mit, dass es nur noch 500 Restkarten gebe. Allein 3.000 Tickets haben die Lila-Weißen an ihre Fans verkauft. Viele weitere VfL-Anhänger dürften sich anderweitig Karten besorgt haben. Osnabrücks Stürmer Marc Heider setzt darauf, dass die Fans für den Unterschied sorgen: "Ich hoffe, dass die Zuschauer aus dem Spiel ein Heimspiel für uns machen. Wir brauchen die Fans, dass sie uns nach vorne peitschen."

Zum Auswärtsspiel mit dem Fahrrad

Nicht einmal 13 Kilometer trennt die Osnabrücker Arena an der Bremer Brücke vom Stadion in Lotte. 300 VfL-Fans haben sich über Facebook zu einer Auswärts-Radtour verabredet. 500 weitere seien an der Veranstaltung interessiert, heißt es auf der Seite im sozialen Netzwerk.

"Eine Last von den Schultern gefallen"

Der Zuschauerzuspruch hat sicherlich auch mit dem jüngsten Aufwärtstrend beim Team von Trainer Joe Enochs zu tun. Nach dem Einzug in den DFB-Pokal setzten sich die Niedersachsen am vergangenen Wochenende auch gegen den VfR Aalen durch. "Wir haben ein wichtiges Saisonziel erreicht. Dem einen oder anderen ist vielleicht ein bisschen Last von den Schultern gefallen", erklärte Heider. "Jetzt wollen wir zusehen, dass wir weiter punkten." In Lotte erwartet der US-Amerikaner ein "schweres Spiel" und versprach: "Wir bereiten uns vernünftig drauf vor."

Osnabrück droht ein Teilausschluss

Vernunft erwartet der VfL auch von seinen (vielen) Anhängern. Laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" (NOZ) hat der Club nach dem Pyrotechnik-Einsatz von rund 40 Chaoten beim Auswärtsspiel in Regensburg nun Post vom Verband bekommen. Demnach verurteilte der DFB den VfL zu 12.000 Euro Geldstrafe, davon 4.000 für präventive Maßnahmen, und droht sogar mit einem Teilausschluss. Die Bewährung gilt bis Weihnachten 2017. Sollte bis dahin etwas Vergleichbares passieren, würde die Ostkurve an der Bremer Brücke gesperrt. Der "NOZ" sagte Geschäftsführer Jürgen Wehlend allerdings: "Wir akzeptieren den Strafantrag des DFB nicht und streben nun eine mündliche Verhandlung vor dem DFB-Kontrollausschuss an."

Wie die Unterstützung der VfL-Fans in Lotte ausfällt? Zumindest optisch offenbar zurückhaltend. Der Club teilte mit, dass Spruchbänder, Blockfahnen oder eine Choreografie nicht angemeldet worden seien und unterstrich: "Sie sind daher auch nicht genehmigt." Bleibt also "nur" noch die verbale Unterstützung, mit der die Zuschauer den Wunsch von Marc Heider nach einem dem "Extra-Heimspiel" wahr werden lassen können.

