Stand: 22.05.2017 11:04 Uhr

Versuchte Manipulation: Heider und Menga verwickelt

Im Fall des Verdachts der versuchten Spielmanipulation haben zwei Profis des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück ihre Verwicklung zugegeben. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag-Ausgabe) berichten Marc Heider und Addy Waku Menga über ihre Beteiligung an der Kontaktaufnahme zur U23 des SV Werder Bremen. Sie belasten allerdings den dritten noch nicht bekannten Spieler, gegen den der DFB ermittelt, schwer. "Er hat mich immer wieder genervt, deshalb habe ich einen ehemaligen Mitspieler angerufen, mit dem ich ohnehin regelmäßig in Kontakt bin", wird Heider, der zwischen 2006 und 2009 für Werder II auflief, in der Zeitung zitiert.

"Wir wissen, dass wir einen Riesenfehler gemacht haben"

Seinem ehemaligen SVW-Mitspieler habe er dann gesagt, "dass einer meiner VfL-Kollegen glaube, Werder würde uns für einen Sieg etwas zahlen. Mein Freund hat mich gefragt, was der Typ sich denken würde. Damit war der Fall für mich erledigt." Zu Absprachen oder gar konkreten Verhandlungen sei es nicht gekommen. Auch soll kein Geld gefordert worden sein. "Wir wissen, dass wir einen Riesenfehler gemacht haben. Das war einfach dumm, aber wir haben die Tragweite einfach nicht erkannt", so Heider.

Manipulationsversuch beim VfL Osnabrück? Sportclub - 21.05.2017 22:35 Uhr Autor/in: Michael Maske Der VfL Osnabrück steht nach dem Wettskandal 2009 erneut in den Schlagzeilen. Drei Spieler sollen eine Gegenleistung verlangt haben, um im Drittliga-Abstiegskampf Schützenhilfe zu leisten.







3,75 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dritter Spieler noch nicht bekannt

Den Namen des dritten VfL-Spielers nannten Heider und Menga nicht. Dieser sei jedoch bereits aufgefordert worden, sich öffentlich zu erklären. Am Sonntag hatte sich die Mannschaft zu einer Aussprache getroffen. Allen drei Spielern droht von Seiten des DFB eine Sperre. Auch strafrechtliche Konsequenzen könnten auf die Akteure zukommen.

Gegenleistungen aus Bremen für einen Sieg gegen Paderborn?

Der VfL Osnabrück hatte vor der Partie am vergangenen Sonnabend gegen Paderborn drei Spieler suspendiert, nachdem der DFB-Ombudsmann einen Hinweis auf eine mögliche Einflussnahme bekommen hatte. "Demnach sollen Spieler des VfL Osnabrück versucht haben, von der im Abstiegskampf befindlichen Mannschaft Werder Bremen II Gegenleistungen zu bekommen, wenn sie sich in ihrem Spiel gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Paderborner um einen Sieg bemühen", schrieb der Verband in einer Stellungnahme. Die Bundesliga-Reserve sicherte sich den Klassenerhalt durch ein 1:0 gegen den VfR Aalen, weil Osnabrück parallel 0:0 gegen den SC Paderborn spielte. Paderborn stieg dadurch ab. Die drei belasteten Osnabrücker Spieler kamen in der Partie nicht zum Einsatz.

Erinnerungen an den Fall Cichon

Osnabrück ist zum zweiten Mal von einem derartigen Vorgang betroffen. 2009 hatte der damalige VfL-Spieler Thomas Cichon eine Manipulationsabsprache sowie die Zusage von Bestechungsgeld an ihn gestanden. Bei der Zweitliga-Partie des VfL Osnabrück beim FC Augsburg (0:3) habe er nicht mit vollem Einsatz gespielt, erklärte Cichon später vor Gericht. Er wurde 2014 zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 21.05.2017 | 22:35 Uhr