Osnabrücks "Otschie" Wriedt: From Zero To Hero

Der Schock traf den VfL Osnabrück aus heiterem Himmel. Schon drei Tage vor dem Auftakt war die Rückrunde für Kapitän Halil Savran gelaufen. Knorpelschaden im rechten Knie. Im Drittligaderby gegen Preußen Münster (3:0) war die Verletzung aber schnell nur noch eine Randnotiz - bei der "Otschie"-Show. Kwasi-Okyere Wriedt, wie Savrans vormaliger Sturmpartner mit vollem Namen heißt, hatte die so wichtige Partie mit zwei Treffern und einer ganz feinen Vorlage im Alleingang entschieden. Mit seinen acht Saisontoren und vier Assists sowie seiner herzlichen Art ist der Sommerzugang in Windeseile zum Publikumsliebling an der Bremer Brücke geworden. "Ich habe in der Hinrunde sehr viel von Halil gelernt. Wir alle wünschen ihm eine schnelle Rückkehr", sagte Wriedt, der bei der Feier seines ersten Treffers ein Savran-Trikot hochgehalten hatte. Glückwunsch zum Titel Spieler des Tages? Nein, nein: "Wir haben das Ding als Mannschaft gewonnen."

Generalprobe geglückt, nun wartet auf den 22-Jährigen und sein Team das Topspiel: Am Sonnabend gastiert der Tabellenzweite beim Spitzenreiter MSV Duisburg. Der Sportclub zeigt die Partie in einer Konferenz ab 13.55 Uhr im NDR Fernsehen und bei NDR.de im Livestream.

St. Pauli verschmäht Wriedts Qualitäten

VfL-Manager Lothar Gans hat mal wieder ein goldenes Händchen bewiesen. Mit 23 Toren war Wriedt in der vergangenen Saison beim Lüneburger SK Hansa erfolgreichster Stürmer der Regionalliga Nord. Die Lila-Weißen waren sicher nicht die einzigen, die um den gebürtigen Hamburger warben, aber die Überzeugendsten. Dass der Deutsch-Ghanaer, der in der Jugend beim SC Hamm 02, bei Concordia und St. Pauli spielte, mit 1,88 Metern Länge und einem durchtrainierten Körper die Voraussetzungen mitbringen würde, war klar. Bei den Kiezkickern hatte man ihm in der U23 allerdings offenbar den Durchbruch nicht zugetraut. In Lüneburg durfte Wriedt dann wieder auf seiner Lieblingsposition im Sturmzentrum ran - und Gans traute "Otschie" auch den Profifußball zu. Der brauchte zu Saisonbeginn ein paar Spiele, am achten Spieltag gegen Erfurt (3:0) glückte Wriedt allerdings sein erstes Profitor - und seitdem läuft's. Mit dem VfL klopft der Verschmähte nun sehr laut ans Tor zur Zweiten Liga. "From Zero To Hero" singt Sarah Connor in einem ihrer Hits - Wriedt ist dieser Sprung innerhalb von nur eineinhalb Jahren gelungen.

Rüzgar mit starken Debüt - Kristo fehlt im Topspiel

Und damit doch nicht die ganze Last auf den Schultern des Liga-Neulings lastet, wurde Gans nach der Savran-Verletzung, aber noch vor der Diagnose erneut auf dem Transfermarkt tätig. Von Fortuna Düsseldorf II kam in Kemal Rüzgar ein weiterer Regionalliga-Stürmer. Der Deutsch-Türke brauchte gegen Münster keine Anlaufzeit und überzeugte seinerseits mit einem Tor und einer Vorlage. Weil in Marc Heider und Addy-Waku Menga zudem zwei Routiniers für das Sturmzentrum bereitstünden, ist der VfL für die zweite Saisonhälfte gut aufgestellt. Und wenn Wriedt so weitermacht, fällt es auch nicht ins Gewicht, dass sich in Robert Kristo (Sprunggelenk) ein weiterer Stürmer verletzt fürs Topspiel abgemeldet hat.

