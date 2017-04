Stand: 20.04.2017 13:43 Uhr

VfL Osnabrück verlängert mit Trainer Enochs

Der Fußball-Drittligist VfL Osnabrück und Trainer Joe Enochs haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat der 45-Jährige seinen Vertrag bei den Niedersachsen vorzeitig bis zum 30. Juni 2020 verlängert. "Wir sind von der Arbeit von Joe Enochs absolut überzeugt und wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen. Wir haben Ziele und die wollen wir gemeinsam erreichen. Deswegen sind wir froh, dass wir in dieser Konstellation als Team weiterarbeiten können", sagte VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den VfR Aalen (Sonnabend, 14 Uhr / im NDR Livecenter).

"Mit dem DFB-Pokal ein wichtiges Teilziel erreicht"

Die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit liefen bereits seit geraumer Zeit, nun haben die Osnabrücker Nägel mit Köpfen gemacht. "Auch wenn wir uns grundsätzlich einig waren, die Zusammenarbeit fortzusetzen, wollte ich meine Zukunft auch vom sportlichen Abschneiden abhängig machen. Wir haben uns vor der Saison Ziele gesetzt, an denen ich mich messen lassen wollte. Mit dem Erreichen des DFB-Pokals haben wir ein wichtiges Teilziel erreicht", erklärte Enochs. Am Mittwoch hatte der VfL durch einen 2:0-Sieg im Landespokal-Halbfinale gegen den Oberligisten Arminia Hannover die Pokal-Teilnahme perfekt gemacht. In der Liga liegt der Tabellensiebte von der Bremer Brücke mit 49 Punkten noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

Seit 1996 beim VfL Osnabrück

Enochs ist seit 1996 beim VfL Osnabrück zu Hause - zunächst als Profi, dann als Nachwuchstrainer und Leiter des Leistungszentrums. Im August 2015 übernahm der US-Amerikaner zunächst als Interimslösung den Cheftrainerposten beim VfL, nachdem sich der Club von Maik Walpurgis getrennt hatte. Nach zwei Siegen in Folge erhielt Enochs einen festen Vertrag bis zu Sommer 2017, den er nun verlängert hat.

