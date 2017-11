Stand: 01.11.2017 15:43 Uhr

VfL Osnabrück: Kapitän Savran fällt monatelang aus

Mittelfußbruch, Schulter-Operation, Bruch der Augenhöhle - nur ein kleiner Auszug aus der prall gefüllten Krankenakte von Halil Savran. Jetzt ist ein weiterer dicker Eintrag hinzugekommen: Der Stürmer von Fußball-Drittligist VfL Osnabrück ist erfolgreich am schwer verletzten linken Knie operiert worden. Im Training hatte sich der 32-Jährige das Innenband gerissen und zudem einen Knorpelschaden erlitten. Der Derby-Held (Siegtorschütze beim 1:0 gegen Münster) wird seiner Mannschaft lange fehlen, voraussichtlich vier bis sechs Monate ausfallen. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison und in der Anfangsphase der neuen Spielzeit hatte der Kapitän dem VfL wegen eines Knorpelschadens im rechten Knie nicht helfen können.

Ausfall in schwieriger Situation

Die Hiobsbotschaft kommt in einer brisanten sportlichen Situation. Aktuell liegt der VfL als Achtzehnter auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft, die nach der Beurlaubung von Joe Enochs von Daniel Thioune betreut wird, tritt am Sonnabend bei Spitzenreiter Paderborn an (14 Uhr/im Livecenter bei NDR.de). Hoffnung hat immerhin der 4:0-Heimerfolg am vergangenen Spieltag gegen Zwickau gemacht, mit dem die Osnabrücker ihre Negativserie von sechs sieglosen Partien beendeten.

