Meppens Siegesserie reißt in Halle von Thomas Luerweg, NDR.de

Drittliga-Aufsteiger SV Meppen hat am Sonnabend eine Lehrstunde in Sachen Effizienz erhalten: Das Team von Trainer Christian Neidhart unterlag beim Halleschen FC leistungsgerecht mit 0:2 (0:1). Zwei energische Aktionen der Gastgeber reichten für einen Sieg gegen die Emsländer, die damit nach drei Siegen in Folge erstmals wieder als Verlierer vom Platz gingen. Halle war insgesamt abgeklärter, und die Niedersachsen hatten nicht die Mittel, um nach den Gegentoren das Blatt zu wenden.

Röser trifft für den HFC

14.Spieltag, 28.10.2017 14:00 Uhr

Hallescher FC

Hallescher FC 2:0



SV Meppen Tore: 1:0 M. Röser (6.) 2:0 Gjasula (49.)

Hallescher FC: Tom Müller - Tob. Müller, Kleineheismann, Starostzik - Schilk, Gjasula (82. Lindenhahn), Zenga, Baumgärtel (90. Landgraf) - Ajani (68. D. Bohl), El-Helwe, M. Röser

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Gebers, Vidovic, Vrzogic - Posipal (46. Heerkes), Ballmert - Kremer (77. Demaj), Wagner, Granatowski (68. Yao) - Girth

Zuschauer: 5533



Weitere Daten zum Spiel

Neidhart veränderte seine Startelf gegenüber dem 1:0-Erfolg gegen Köln dreimal: Janik Jesgarzewski und David Vrzogic bildeten die Außenverteidigung, Max Kremer wirbelte rechts im offensiven Mittelfeld. Fabian Senninger, der gelbgesperrte Thilo Leugers und der am Oberschenkel verletzte Marius Kleinsorge waren dafür nicht dabei, was sich als Schwächung erweisen sollte. Eine Unachtsamkeit von Martin Wagner sorgte schon früh für ein ungewohntes Gefühl bei den Emsländern: Nach drei Partien ohne Gegentreffer gerieten sie schon in der sechsten Minute in Rückstand: Der Meppener Kapitän vertändelte im Mittelfeld den Ball, HFC-Mittelfeldmann Martin Röser stürmte auf den SV-Kasten zu und traf aus mehr als 20 Metern mit einem sehenswerten Schuss oben links in den Winkel. Meppens Torhüter Erik Domaschke war chancenlos. Der Schock saß tief. Neidharts Team erarbeitete sich in der ersten Halbzeit nur eine hochkarätige Chance, als Nico Granatowski aus 18 Metern abzog. Mit einer großartigen Parade lenkte HFC-Keeper Tom Müller den Ball an die Latte (22.). Auf der Gegenseite zeigte auch Domaschke einen Klassereflex, als er einen Schuss des auffälligsten Hallensers Marvin Ajani abwehrte (29.). Es ging mit einem leistungsgerechten 1:0 in die Pause.

Gjasula macht alles klar

Unmittelbar nach dem Wechsel hätte Granatowski den Ausgleich erzielen können, doch Markus Ballmert spielte den Ball nicht genau genug in den Fünfmeterraum (46.). Nur drei Minuten später klingelte es dafür auf der anderen Seite: HFC-Kapitän Klaus Gjasula zog aus 16 Metern ab, traf Vidovics Hacke sodass die Kugel rechts von Domaschke einschlug. Dennoch sah der Schlussmann dabei nicht gut aus - 2:0. Die Entscheidung? Meppen versuchte, den Schalter umzulegen und ging mehr Risiko in der Vorwärtsbewegung. Allerdings waren die Aktionen oft nicht genau genug, zudem erwiesen sich die Hallenser als sehr zweikampfstark. Damit zogen sie den anrennenden Meppenern den Zahn. Die Einwechslungen von Devann Yao (68.) und Leon Demaj (77.) verpufften. Im Gegenteil: Fast hätten die Hausherren eine der sich bietenden Konterchancen durch Erik Zenga, Röser (79.) und Hilal El-Helwe (80.) genutzt. Am Ende siegten die cleverer agierenden Sachsen-Anhalter verdient, auch weil sie deutlich effizienter waren. Die Meppener konnten die Ausfälle nicht kompensieren.

