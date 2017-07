Stand: 11.07.2017 13:45 Uhr

SV Meppen: Das Comeback der Emsland-"Gallier" von Sebastian Ragoß, NDR.de

Wenn jemand weiß, wie der SV Meppen zu charakterisieren ist, dann Heiner Harnack. Seit 24 Jahren ist der 58-Jährige beim Fußball-Club aus dem Emsland tätig. Lange Zeit als Stadionsprecher, seit wenigen Wochen als Pressesprecher. Was macht den Drittliga-Aufsteiger also aus? "Man kennt doch das kleine gallische Dorf aus den Asterix-und-Obelix-Bänden. Wir sind deren direkten Nachfahren", sagt Harnack mit einem Augenzwinkern dem NDR. Die Außenseiterrolle liegt dem Club aus der 35.000-Einwohner-Stadt nahe der Grenze zu den Niederlanden.

Fast 20 Jahre aus dem Profi-Fußball verschwunden

Das war schon in den 1980er und 1990er-Jahren so, als der SVM elf Jahre in der Zweiten Liga spielte. Die Mannschaft bestand vorwiegend aus Spielern, die aus Meppen und Umgebung stammten, dazu der kleine finnische Spielmacher mit dem schönen Namen Marko Myyry und der etwas kauzige Trainer Horst Ehrmanntraut. Im Stadion sorgte eine Blaskapelle für Stimmung, einige Fans kamen mit Gummistiefeln zu den Spielen, um mit feiner Ironie das Vorurteil vom "Bauernclub" zu bestätigen. Schon vor der Hyper-Kommerzialisierung des Fußballs war Meppen ein etwas anderer Club, der dann allerdings fast 20 Jahre aus dem Profi-Geschäft verschwand.

Erinnerung an die Relegation sind noch frisch

Doch die Zeit des Darbens in den Amateurligen ist vorbei. Der SV Meppen ist zurück in der Dritten Liga, und die Erinnerung an den Sieg in der Relegation gegen Waldhof Mannheim noch immer frisch. "Ich gucke mir die Videos heute noch an und habe nach wie vor Gänsehaut“, erklärt Trainer Christian Neidhart. Der 48-Jährige hat die Mannschaft seit 2013 kontinuierlich weiterentwickelt und setzt auch in Liga drei auf alte Meppener Tugenden: "Unsere Stärke ist, dass wir ein intaktes Team haben", so der Coach. Neidhart ist zurzeit allerdings seltener als gewünscht bei seiner Mannschaft. Er absolviert gerade die Ausbildung zum Fußball-Lehrer und ist deshalb von Sonntag- bis Mittwochabend in Köln. "Das ist schon Stress pur", gesteht Neidhart ein. Das Gros der Arbeit mit den Spielern leistet zurzeit Co-Trainer Mario Neumann.

"Die ganze Saison wird etwas Außergewöhnliches"

Gewappnet für die Dritte Liga sehen sich die Meppener dennoch - und das nicht nur sportlich. Dank eines städtischen Zuschusses von zwei Millionen Euro konnte der Club auch die erforderlichen Modernisierungen im Stadion angehen: Sitzschalen ersetzen Holzbänke, das Flutlicht wird heller, Arbeitsbereiche für Journalisten werden ausgebaut. "Es wird sich viel verändern", sagt Neidhart. An Veränderungen kommt eben kein Verein vorbei, auch nicht, wenn er als "Kultclub" bezeichnet wird. Seine Identität muss er dadurch aber nicht verlieren. Heißt im Falle des SVM: Als sympathischer Außenseiter wollen die Emsländer in der Dritten Liga bestehen. "Die ganze Saison wird etwas Außergewöhnliches für uns“, unterstreicht Kapitän Martin Wagner. Auch Harnack freut sich auf Gegner wie den Nachbarn Osnabrück oder den Karlsruher SC, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. "Das wird starke See werden", glaubt der gebürtige Hamburger. Doch wer sollte in solch‘ einer Situation bestehen, wenn nicht die "Gallier" aus dem Emsland?

