Hansas Zwei-Stufen-Plan zum Aufstieg

Abstiegskampf war bei Hansa Rostock in den vergangenen Jahren an der Tagesordnung. Das soll sich in diesem Jahr ändern, mehr noch: Die anstehende Drittliga-Saison, die für die Rostocker am Sonnabend (14 Uhr) mit der Partie bei den Sportfreunden Lotte beginnt, sehen die Verantwortlichen als Teil eins ihres Zwei-Stufen-Plans zur Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga. Das Ziel für diese Spielzeit lautet deshalb: ein Platz im ersten Tabellen-Drittel. "Es muss unser Anspruch sein, dass wir in die oberen Regionen hineinkommen", betonte Sportvorstand René Schneider.

Größter Umbruch der vergangenen Jahre

Er und der neue Coach Pavel Dotchev haben umfangreiche Umbauarbeiten am Kader geleistet. 13 neue Spieler kamen, 16 mussten den Verein verlassen. Zwei Tage vor der Partie in Lotte verpfichteten die Mecklenburger Keeper Janis Blaswich von Borussia Mönchengladbach II. Er wird wahrscheinlich schon am Sonnabend zwischen den Pfosten stehen. "Klar ist da ein Risiko dabei, dass er so kurzfristig kommt. Aber er bringt die Qualität mit, sofort spielen zu können", sagte Dotchev. Hansa erlebte ohnehin in der Sommerpause den größten Umbruch der vergangenen Jahre. Die erste Elf wird am Wochenende im Vergleich zur vergangenen Saison ein fast komplett neues Gesicht haben. Auch die Spielphilosophie soll sich ändern, wie der neue Kapitän Amaury Bischoff erklärte: "Wir konzentrieren uns mehr auf Ballbesitz und Pressing."

Team noch nicht in Topform

Dotchev weiß, dass seine Mannschaft für das neue Spielsystem topfit sein muss, doch noch ist er nicht zufrieden mit der Verfassung seiner Profis. "Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit unserer Fitness. Der Zustand unserer Neuzugänge ist sehr unterschiedlich. Noch können wir meine Idee vom Fußball nicht zu einhundert Prozent umsetzen", sagte der Rostocker Coach, der aber zuversichtlich ist: "Das kommt noch." Die zahlreichen Hansa-Anhänger hoffen, dass der erfahrene Trainer Recht behält.

