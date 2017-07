Stand: 19.07.2017 12:23 Uhr

VfL Osnabrück auf der Suche nach Stabilität

Die großen Personalrochaden der vergangenen Jahre gab es in diesem Sommer nicht beim VfL Osnabrück. Der Drittligist veränderte seine Mannschaft nur punktuell und geht mit einem weitgehend eingespielten Team in die Saison, die für die Niedersachsen am Freitag (20.30 Uhr) beim Zweitliga-Absteiger und Aufstiegsfavoriten Karlsruher SC beginnt. "Das sind die schönsten Spiele, vor großer Kulisse gegen die vermeintlich beste Mannschaft der Liga", freut sich Stürmer Halil Savran.

Vier hohe Testspiel-Niederlagen

VfL Osnabrück noch nicht in Topform NDR Info - Sport aktuell - 19.07.2017 11:25 Uhr Autor/in: Burkhard Tillner







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Savran wird im Wildpark allerdings verletzt fehlen, ebenso wie sein gesperrter Sturmpartner Marc Heider. Keine besonders guten Voraussetzungen für ein Team, das in den letzten fünf Testspielen lediglich einen Treffer erzielte und vier dieser Partien mit 0:3 verlor. Die Verteidigung war schon in der vergangenen Saison ein Schwachpunkt des VfL. Deshalb legt Trainer Joe Enochs großen Wert darauf, dass sich seine Elf defensiv verbessert. "Wir wollen stabiler stehen, vor allem auswärts. Wenn das klappt, sind wir eine Mannschaft, die in die obere Tabellenhälfte reinkommen kann."

Enochs muss Abwehr umbauen

Zu einer optimistischeren Zielvorgabe will sich der Coach nicht verleiten lassen, und damit liegt er wohl richtig. Denn obwohl es in der Dritten Liga immer wieder Überraschungen gibt, müsste bei den Osnabrückern wohl schon alles nahezu perfekt laufen, um in den Aufstiegskampf einzugreifen. Die Partie beim KSC ist auf jeden Fall ein guter Gradmesser, zumal Enochs nicht nur seinen Sturm, sondern auch in der Abwehr Ausfälle kompensieren muss. Kim Falkenberg fehlt mit Sicherheit, der Einsatz von Alexander Dercho ist fraglich. Furkan Zorba steht als Alternative bereit.

Osnabrücks Kader für die Saison 2016/2017

















































Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.07.2017 | 14:00 Uhr