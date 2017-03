Stand: 23.03.2017 14:51 Uhr

Lauernde "Störche" vor dem Sprung nach oben

Zwei Punkte Rückstand auf Platz drei, lediglich vier Zähler sind es auf Rang zwei: Holstein Kiel - zudem mit einem Spiel weniger - befindet sich im Aufstiegsrennen der Dritten Liga in Lauerstellung. Die "Störche" können am Sonnabend (ab 14 Uhr in voller Länge im NDR Fernsehen und als Livestream bei NDR.de) im Spitzenspiel gegen den 1. FC Magdeburg einen "Big Point" landen. Bei einem Sieg wäre der Rückstand zum Tabellenzweiten aus Sachsen-Anhalt auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Mit einem weiteren Erfolg im Nachholspiel am Dienstag (19 Uhr) bei den Sportfreunden Lotte könnte Kiel sogar selbst Zweiter werden.

Anfang: "Wir reden nicht von der Zweiten Liga" Sportclub - 23.03.2017 15:00 Uhr Autor/in: Jan Neumann Drittligist Holstein Kiel liegt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Trainer Markus Anfang bleibt im Sportclub-Interview trotzdem zurückhaltend.







Anfang: "Wir sind auf einem guten Weg"

Nach zwei Siegen in Folge sieht KSV-Coach Markus Anfang seine Mannschaft in einem Interview auf der Vereins-Website auf "einem guten Weg". Erfahrungen wie der "dreckige Sieg" gegen Paderborn (2:1 nach 0:1) prägten ein Team, so der Trainer: "Sie geben der Mannschaft die Gewissheit, dass sie jedes Spiel gewinnen kann. Egal, wie hoch der Rückstand ist." Zudem sei es mit dem 3:0 in Mainz "endlich einmal gelungen", nach einem Heimsieg auch auswärts nachzulegen. Allerdings war es gar nicht das erste Mal: Am sechsten Spieltag dieser Saison gewannen die Kieler bei Anfangs Trainerdebüt mit 3:1 in Paderborn, zuvor hatte es unter Interimscoach Ole Werner ein 3:0 im Holstein-Stadion gegen Zwickau gegeben. Im November/Dezember gelang der Doppel-Dreier komplett unter Anfang: Dem 2:1 gegen Regensburg folgte ein 4:1 in Rostock.

Gelingen erstmals drei Siege in Serie?

Tatsächlich ein Novum für die Schleswig-Holsteiner in dieser Saison wäre es, dreimal hintereinander eine Partie zu gewinnen. Dass dies nicht einfach ist, weiß der KSV-Coach, der Geduld anmahnt: "Wir befinden uns mitten in einem Prozess, der sich gut anfühlt. Dazu gehören leider auch Rückschläge wie beispielsweise die Niederlage in Osnabrück. Aber wichtig ist, dass die Mannschaft aus solchen Spielen die richtigen Schlüsse zieht, daraus lernt. Daran wächst. Und das tut sie."

Gerezgiher steht erstmals zur Verfügung

Anfang verwies auch darauf, dass die Winterneuzugänge inzwischen "voll integriert" seien: Christopher Lenz ist Stammspieler, Marvin Ducksch erzielte beim 2:0 gegen Duisburg sein erstes Tor und "auch Ilir Azemi und Joel Gerezgiher werden uns in den nächsten Spielen noch helfen können, da bin ich mir sicher". Der frühere Fürther Azemi hat seine ersten Kurzeinsätze hinter sich. Gerezgiher, der aus Frankfurt kam, meldete sich nach seinem Außenband- und Kapselriss im Knöchel am Sonntag beim 3:0 von Kiels U23 gegen den TSV Lägerdorf mit einem Tor zurück und dürfte erstmals im Profikader stehen. Fehlen wird gegen Magdeburg Abwehrmann Patrick Herrmann (Gelbsperre).

