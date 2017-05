Stand: 10.05.2017 09:51 Uhr

Holstein-Stadion: Umbau nötig - Neubau geplant

Der Fußball-Drittligist Holstein Kiel rüstet sich für den Aufstieg. Sportlich braucht der Tabellenzweite aus Schleswig-Holstein nur noch einen Sieg aus den verbleibenden beiden Spielen in Großaspach (am Sonnabend live im NDR) und zu Hause gegen Halle. Das sollte zu schaffen sein. Gelingt die Rückkehr in die zweithöchste deutsche Spielklasse, wo die "Störche" zuletzt vor 36 Jahren spielten, muss allerdings auch die Infrastruktur auf Vordermann gebracht werden. Nach Informationen der "Kieler Nachrichten" plant der Club im Falle des Aufstiegs einen kurzfristigen Um- und Ausbau des Holstein-Stadions auf gut 15.000 Zuschauer. Zudem sollen fertige Architektenpläne für den Bau einer komplett neuen Arena für mindestens 50 Millionen Euro bereits in der Schublade liegen.

Es gibt viel zu tun im Holstein-Stadion Sportclub - 05.04.2015 22:30 Uhr Autor/in: Jan Neumann Traditionsclub Holstein Kiel steht wie zuletzt 2015 vor der Rückkehr in die Zweite Liga. Im Falle des Aufstiegs hätte das Holstein-Stadion schon damals umgebaut werden müssen. Ein Blick zuürck.







Gesamtinvestition von rund zehn Millionen Euro

Die Erweiterung auf zunächst 15.000 Zuschauer ist nötig, um die Zweitliga-Lizenz zu erhalten. Dafür soll unter anderem die bisher für Gäste-Fans vorgesehene Kurve abgerissen und durch eine 5.000 Zuschauer fassende Tribüne ersetzt werden. Zudem ist eine Erweiterung der Umkleidekabinen und des Pressebereichs erforderlich. Auch das Flutlicht muss verbessert werden. Nötig für die Lizenz sei eine Gesamtinvestition von rund zehn Millionen Euro, die Finanzierung sei aus Sicht des Vereins "eine Gemeinschaftsaufgabe von Land und Stadt", sagte Holstein-Aufsichtsrat und Clubsponsor Gerhard Lütje. Zur ersten Ausbaustufe gehört den Plänen zufolge auch der Bau eines 1.800-Plätze-Parkhauses direkt neben dem Stadion. Komme es nicht zu einer schnellen Lösung, müsse Holstein Kiel in der Zweiten Liga zunächst ans Hamburger Millerntor oder auf die Lübecker Lohmühle ausweichen, so Lütje.

Neue Arena würde mindestens 50 Millionen Euro kosten

Langfristiges Ziel ist aber eine Arena für die "Störche", die rund 25.000 Zuschauer fasst. Das neue Stadion würde mindestens 50 Millionen Euro kosten im günstigsten Fall 2023 fertig sein. Voraussetzung für den Neubau sei nicht nur eine finanzielle Beteiligung von Landeshauptstadt und Landesregierung, sagte Lütje, der Verein müsse zunächst auch sportlich in der Zweiten Liga Fuß fassen.

