Stand: 26.01.2017 11:37 Uhr

Holstein Kiel: Der Blick geht nach oben

Der mittelfristige Plan der KSV Holstein Kiel sieht den Aufstieg in die Zweite Liga innerhalb der nächsten drei Jahre vor. Gegen eine kurzfristige Umsetzung hätte an der Förde aber wohl auch niemand etwas auszusetzen. Die Schleswig-Holsteiner liegen nach der ersten Saisonhälfte in der Dritten Liga auf Tabellenplatz sechs, vier Punkte hinter dem Dritten VfL Osnabrück. In Schlagdistanz also. Soll der Blick weiter nach oben gerichtet sein, wäre zum Rückrundenstart am Sonnabend ein Sieg beim Zwölften FSV Frankfurt (14 Uhr / im NDR Livecenter) hilfreich.

Anfang: "Es bringt nichts, dauernd auf die Tabelle zu blicken"

Die beiden jüngsten Partien vor der Winterpause hatten die Kieler etwas ausgebremst. Ein 1:2-Heimniederlage gegen Sonnenhof Großaspach, die erste Pleite nach zuvor sieben Partien ohne Niederlage, und ein 0:0 in Halle waren ein kleiner Rückschlag für das Team von Trainer Markus Anfang. Der Coach hatte die "Störche" Ende August des vergangenen Jahres übernommen und stabilisiert. "Die Mannschaft hat sich gut entwickelt und tritt sehr dominant auf. Wir hätten allerdings noch mehr Punkte holen können", sagt Anfang, der gleichzeitig auf die Bremse tritt: "Die Dritte Liga ist sehr eng. Nach oben und nach unten ist alles offen. Es bringt nichts, dauernd auf die Tabelle zu blicken."

Mit Ducksch und Lenz mehr Niveau

Anfang und Sportchef Ralf Becker haben in der Pause am KSV-Kader geschraubt. Während Stürmer Saliou Sané (zu den Sportfreunden Lotte) und Evans Nyarko (SV Wehen Wiesbaden) gehen mussten, kamen in Angreifer Marvin Ducksch (vom FC St. Pauli) und Linksverteidiger Christopher Lenz (Union Berlin) zwei Spieler aus der Zweiten Liga auf Leihbasis, die das Niveau in Kiel sicherlich anheben. Lenz dürfte gegen Frankfurt auch direkt in der Startaufstellung stehen, da der verletzte Patrick Kohlmann (Reha nach Bandscheibenvorfall) weiterhin ausfällt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Aktiv | 28.01.2017 | 16:30 Uhr