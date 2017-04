Stand: 05.04.2017 20:53 Uhr

Hansa gelingt erneuter Coup gegen Duisburg von Thomas Luerweg, NDR.de

Fußball-Drittligist Hansa Rostock kann doch noch gewinnen: Nach sieben sieglosen Spielen in Folge zeigte das Team von Trainer Christian Brand dem Tabellenführer MSV Duisburg die Grenzen auf und siegte am Mittwoch mit 1:0 (1:0). Durch eine couragierte Leistung gelang Hansa ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf und wie in der Hinserie ein Sieg gegen den Favoriten aus dem Ruhrgebiet. Matchwinner waren Torschütze Amaury Bischoff und der herausragende Keeper Marcel Schuhen.

Hansa: Das Tor und Schuhens Rettungstat 05.04.2017 19:00 Uhr Hansa Rostock hat den MSV Duisburg zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen. Die Matchwinner waren Torschütze Amaury Bischoff und der herausragende Keeper Marcel Schuhen.







Bischoff trifft zum 1:0

31.Spieltag, 05.04.2017 19:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 1:0



MSV Duisburg Tore: 1:0 Bischoff (10.)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Dorda - Gardawski, Erdmann - Andrist (90. Garbuschewski), Bischoff (42. Holthaus), Jänicke - Ziemer (85. Benyamina)

MSV Duisburg: Flekken - Erat, Bajic, Bomheuer, Poggenberg - Albutat, Schnellhardt - Wiegel (59. Onuegbu), Engin (79. Dausch) - Iljutcenko, Brandstetter (70. Bröker)

Zuschauer: 11500



Weitere Daten zum Spiel

Brand stellte gegenüber der Last-Minute-Niederlage in Osnabrück am Sonntag drei Neue in seine Startelf. Im offensiven Mittelfeld kamen Bischoff und der rehabilitierte Tobias Jänicke zum Einsatz, davor wirbelte Marcel Ziemer als einzige Spitze. Die Anfangsminuten gehörten den Meiderichern, die das Spiel zunächst kontrollierten, ohne jedoch Torgefahr auszustrahlen. Das gelang den Rostockern deutlich besser: Nach einer Flanke von Maximilian Ahlschwede zog Bischoff von der Strafraumgrenze aus direkt ab und traf unhaltbar für MSV-Keeper Mark Flekken zum 1:0 (10.). Das hatte sich nicht abgezeichnet, aber die Hausherren verdienten sich die Führung mit zunehmender Spieldauer. Hansa war näher am 2:0 als die Gäste am Ausgleich. Um ein Haar hätte Ziemer erhöht, doch seinen Schuss von der Strafraumgrenze parierte Flekken glänzend (30.). Der Tabellenführer war sichtlich beeindruckt, hatte Probleme beim Spielaufbau, und so blieb ein Freistoß von Fabian Schnellhardt, der knapp am Hansa-Kasten vorbeiging, die einzige MSV-Chance im ersten Abschnitt (24.).

Umkämpfte zweite Hälfte

Hansa stand kompakt in der Defensive und spielte mit viel Herz, sodass die Pausenführung leistungsgerecht war. Einziger Wermutstropfen: Kurz vor dem Wechsel musste Torschütze Bischoff das Feld verletzt verlassen (42.). Für ihn kam Fabian Holthaus in die Partie. In der zweiten Hälfte erhöhte der Spitzenreiter den Druck. Gleichwohl hielt Hansa mit Kampfgeist, aber auch mit spielerischen Mitteln dagegen. Ziemer (61.) und Andrist (62.) kamen zu brauchbaren Abschlüssen, doch der MSV wurde immer gefährlicher: Der eingewechselte Kingsley Onuegbu tauchte innerhalb einer Minute gleich zweimal aussichtsreich vor Hansa-Keeper Schuhen auf (65.). Fünf Minuten später war Tim Albutat mit einem Schuss beinahe erfolgreich, nach einer Ecke in der 83. Minute rettete der überragende Schuhen ebenso wie kurz vor Schluss im Eins gegen Eins gegen Thomas Bröker (89.). So brachte Hansa die Führung über die Runden und hatte durch Andrist sogar noch einmal die Chance zu erhöhen (90.). Doch das war am Ende nicht mehr nötig, die Fans im Ostseestadion waren überglücklich.

