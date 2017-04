Stand: 03.04.2017 12:42 Uhr

Hansa hofft auf erneuten Coup gegen Duisburg

Es geschah am 22. Oktober. Hansa Rostock spielte bei Spitzenreiter MSV Duisburg. Die "Zebras" hatten zuvor in fünf Heimspielen 13 Punkte geholt - und kassierten dann überraschend gegen Hansa ihre erste Saison-Niederlage. Mit einem Fallrückzieher zum 1:0-Sieg ließ Torjäger Marcel Ziemer die Mecklenburger über die drei Punkte jubeln. Die Rostocker sprangen auf Tabellenplatz fünf und hatten nur noch zwei Zähler Rückstand auf Rang drei.

Seitdem sind fünfeinhalb Monate vergangen, das Rückspiel steht an. Der MSV ist immer noch Spitzenreiter, aber Hansa ist bei nur noch vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze längst in Gefahr geraten. Auch wenn laut Trainer Christian Brand "der Gegner keine Rolle spielt", denkt er gern zurück an jenen Tag im Oktober: "Unsere Leistung war wahrscheinlich nahe am Optimum. Da muss die Mannschaft wieder hin." Der Sportclub zeigt das Duell Rostock - Duisburg am Mittwoch ab 19 Uhr im Livestream.

Hansa: "Nach Schlag in die Fresse Arsch aufreißen" 02.04.2017 19:55 Uhr Autor/in: Jan Didjurgeit "Schlag in die Fresse" gegen Osnabrück, "Arsch aufreißen" gegen Duisburg: Nach der Pleite gegen den VfL und vor dem Duell mit dem Drittliga-Spitzenreiter schrillen bei Hansa Rostock die Alarmglocken.







"Das Selbstvertrauen wird nicht größer"

Doch der Weg zurück ans Leistungsoptimum ist weit und Hansa trägt die Bürde "einer absoluten Katastrophe". So bezeichnete Abwehrchef Matthias Henn die Last-Minute-Niederlage in Osnabrück am Sonntag. In der 90. Minute war Dennis Erdmann der nicht mehr für möglich gehaltene 1:1-Ausgleich gelungen. "Aber wir haben es nicht geschafft, noch zwei, drei Minuten diesen scheiß, verdreckten Ball zu verteidigen. So haben wir einen glücklichen Punkt für uns noch aus der Hand gegeben." Brand hatte zuvor von den nervenden Remis gesprochen, meinte aber hinter: "Das 16. Unentschieden wäre mir heute Recht gewesen. Das Selbstvertrauen wird nicht größer."

Wackelt Brands Stuhl?

Der Trainer, der erst im Januar seinen Vertrag verlängert hatte, selbst wirkt bereits angezählt. Sportchef René Schneider wollte sich am Wochenende nicht äußern, hatte aber schon vor der achten Saisonniederlage gesagt, dass "der Baum brennt".

Trainer und Spieler glauben an die Wende

Die Serie siegloser Spiele ist nun auf sieben Partien angewachsen. Wie kommt Hansa da raus? "Wir müssen das Spiel analysieren und aus den Knochen kriegen - auch mental", sagte Henn. "Wir glauben nach wie vor an uns, müssen uns aufraffen und noch enger zusammenrücken." Erdmann drückte sich deutlicher aus: "Ich verlange von jedem, der am Mittwochabend auf dem Platz steht, dass er sich aber mal richtig, richtig den Arsch aufreißt." Das sollte auch im Sinne seines Trainers sein, der den Glauben an sein Team aber ohnehin noch nicht verloren hat: "Wenn wir positiv bleiben, bin ich davon überzeugt, dass wir Duisburg schlagen." Womöglich wiederholt sich die Geschichte, Henn erinnert sich: "In der Hinrunde hat uns auch keiner was in Duisburg zugetraut."

