Stand: 25.01.2017 11:48 Uhr

Hansa: Gut aufgestellt ins "Geisterspiel"

Unglücklicher können die Voraussetzungen für den Jahresauftakt einer Heim-Mannschaft wohl kaum sein: Wenn Fußball-Drittligist Hansa Rostock am Sonnabend (14 Uhr) zum Rückrundenstart Jahn Regensburg empfängt, muss er auf den Support seiner Anhänger verzichten, die Tribünen im Ostseestadion bleiben leer. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte die Mecklenburger wegen "Zuschauer-Vorkommnissen" in insgesamt acht Partien zu einem "Geisterspiel" verurteilt. Hansa-Fans müssen dennoch nicht aufs Spiel verzichten, NDR.de überträgt die Partie ab 13:55 Uhr live im Internet.

So könnte Hansa Rostock spielen





















Vier Neuzugänge, Trainer-Vertrag verlängert

Sportlich haben die Club-Verantwortlichen während der Winterpause ihre Hausaufgaben gemacht und die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde gestellt. Der auslaufende Vertrag mit Trainer Christian Brand wurde verlängert, zudem kamen in Amaury Bischoff, Tim Väyrynen, Joshua Nadeau und Christopher Quiring vier Neuzugänge an die Ostsee. Als Tabellen-13. beträgt Hansas Vorsprung auf einen Abstiegsplatz nur sechs Zähler und deshalb tut Sportchef René Schneider gut daran, vorerst lediglich den Klassenerhalt als Ziel auszugeben. Es gehe in erster Linie darum, "schnellstmöglich 45 Punkte auf dem Konto zu haben", sagte Schneider der "Ostsee-Zeitung". Gleichwohl habe man der Mannschaft "natürlich auch ein Zeichen gegeben, dass wir in der neuen Saison konkurrenzfähig sein wollen für mehr". Vielleicht sogar schon in der Rückrunde, denn auch nach oben ist der Abstand nicht groß - auf Rang drei sind es ebenfalls nur sechs Zähler.

Sechs Spieler fallen verletzt aus

Mit den Neuzugängen kompensierte Hansa zudem die Verletzungsmisere. Beim Trainingsbeginn in dieser Woche fehlten Aleksandar Stevanovic (Sehnenreizung in der Wade), Timo Gebhart (Muskelfaserriss) und Ronny Garbuschewski (Zyste im Knie). Zwar haben die lange verletzten Matthias Henn, Michael Gardawski und Kerem Bülbül ihre Blessuren auskuriert, das Trio hat aber noch Trainingsrückstand: "Sie sind raus für das Auftaktspiel, genau wie die anderen Verletzten", legte sich Brand fest: "Ich gehe kein Risiko ein, es laufen nur Spieler auf, die zu 100 Prozent fit sind. In der ersten Halbserie gab es so einige Situationen, mit denen ich nicht ganz glücklich war." Gut möglich also, dass deshalb sogar alle vier Neuzugänge gegen Regensburg in der Startelf stehen werden. Der Trainer hielt sich in den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" noch bedeckt: "Wir schauen uns die Trainingswoche an und werden dann entscheiden, wer auflaufen wird. Manche kann man gleich reinwerfen, andere muss man wiederum behutsamer einbauen."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.01.2017 | 13:55 Uhr