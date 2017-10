Stand: 27.10.2017 20:57 Uhr

Starke Rostocker nehmen Unterhaching auseinander von Matthias Heidrich, NDR.de

Der FC Hansa Rostock darf den Blick in der Dritten Liga nach oben richten. Nach dem 2:0 im Nordduell gegen Osnabrück gelang es den Mecklenburgern, erstmals in dieser Saison "richtig" nachzulegen und eine Woche später gleich den nächsten Sieg zu feiern. Bei der SpVgg Unterhaching, die zuvor fünf Zu-null-Erfolge in Serie erzielt hatte, bot das Team von Trainer Pavel Dotchev am Freitag in allen Bereichen eine starke Leistung und gewann verdient mit 3:0 (1:0). "Wir haben sehr gut gespielt, waren sehr konzentriert und fokussiert. Heute hat alles gepasst", sagte Dotchev bei "Telekom Sport".

Väyrynens Bogenlampe bricht den Bann

14.Spieltag, 27.10.2017 19:00 Uhr

Unterhaching

Unterhaching 0:3



Hansa Rostock Tore: 0:1 Väyrynen (35.) 0:2 Bischoff (51.) 0:3 Br. Henning (59.)

Unterhaching: K. Müller - M. Bauer, Welzmüller, Winkler (80. Lux), Dombrowka - Steinherr, Taffertshofer, Greger (58. Stahl), Hagn (65. Porath) - Hain, Bigalke

Hansa Rostock: Blaswich - Rankovic, Hüsing, Riedel, Holthaus - Bischoff, Br. Henning (88. Grupe) - Wannenwetsch, Hilßner (66. Scherff), Evseev (83. Owusu) - Väyrynen

Zuschauer: 3000



Weitere Daten zum Spiel

Nach fünf Minuten hatten die zahlreichen mitgereisten Hansa-Fans allerdings eine Schrecksekunde zu überstehen. Unterhachings Thomas Hagn legte auf Christoph Greger zurück, doch der 20-Jährige schloss aus elf Metern zu unpräzise ab. Janis Blaswich im Tor der Rostocker lenkte den Ball über die Latte. Danach spielte nur noch Hansa. Läuferisch und taktisch lieferte die Dotchev-Elf eine beeindruckende Vorstellung ab. Doch Marcel Hilßner (16., Freistoß), Amaury Bischoff (20.) und zweimal Willi Evseev (26.) brachten den Ball nicht im Tor der Gastgeber unter. Es sah schon wieder alles nach einem guten, aber offensiv harmlosen Spiel der Mecklenburger aus, als Tim Väyrynen auf den Plan trat und den Bann brach. Sein von Max Dombrowka zur unhaltbaren Bogenlampe abgefälschter Schuss landete im Tor der Hachinger - das verdiente 1:0 für Hansa (35.).

Bischoff streichelt, Henning ballert

Wie schon im ersten Durchgang kamen die Hachinger auch zu Beginn der zweiten Hälfte besser ins Spiel, setzten Hansa unter Druck. Die Rostocker hatten allerdings einen passenden Dämpfer für die Gastgeber parat. Bischoff streichelte in der 51. Minute einen Freistoß aus 20 Metern Entfernung über die Mauer zum 2:0 ins Tor. Ein feiner Treffer, der den Hansaten noch mehr Selbstvertrauen gab. Das war in der 59. Minute zu bewundern: Hilßner legte nach hartnäckigem Einsatz an der Eckfahne auf Bryan Henning zurück und der Mittelfeldspieler der Rostocker hämmerte das Leder per Direktabnahme aus 25 Metern zum 3:0 in die Maschen.

In der Folgezeit ließen es die Mecklenburger etwas ruhiger angehen, gestatteten Unterhaching mehr Spielanteile. Die Hausherren holten zwar jede Menge Standardsituationen heraus, prüften auch ab und zu den einmal mehr guten Blaswich, wirklich gefährlich wurden sie aber nicht mehr.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 28.10.2017 | 19:30 Uhr