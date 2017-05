Stand: 12.05.2017 14:13 Uhr

Bitter für Hansa: Nach Schuhen geht auch Andrist

Der FC Hansa Rostock hat einen kräftigen Aderlass zu verdauen. Nachdem der Drittligist am Donnerstag den Abgang von Stammtorhüter Marcel Schuhen zum Saisonende verkünden musste, teilten die Mecklenburger am Freitag mit, dass auch Stephan Andrist die Kogge im Sommer verlässt. "Ich möchte mich für die zwei Jahre, die ich hier sein durfte, bedanken. Ich werde die Zeit hier in Rostock immer in guter Erinnerung behalten", sagte der 29 Jahre alte Schweizer, dessen Kontrakt ausläuft. Andrist ist mit bislang elf Treffern in dieser Saison Hansas bester Torschütze. Auch Mittelfeldspieler Aleksandar Stevanovic spielt künftig nicht mehr für die Norddeutschen.

"Stephan hat uns mit seinen Toren sehr weitergeholfen"

Andrist war im Sommer 2015 zu den Mecklenburgern gewechselt und hat bislang 73 Pflichtspiele absolviert (24 Tore). "Stephan hat unser Offensivspiel aufgrund seiner Schnelligkeit belebt und uns mit seinen Toren nicht nur in dieser Saison sehr weitergeholfen. Auch ihm gebührt großer Dank für den frühzeitigen Klassenerhalt", sagte Sportchef René Schneider.

Schuhen: "Möchte den nächsten Schritt machen"

Andrist war wohl ebenso wenig zu halten wie Schuhen. "Wir müssen akzeptieren, wenn höherklassige Vereine andere sportliche Perspektiven und finanzielle Möglichkeiten bieten können", erklärte Schneider zum Abgang des Keepers. Der 24-Jährige, der im Januar 2015 von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln an die Ostsee gekommen war und bisher 95 Pflichtspiele absolviert hat, sagte: "Wie jeder weiß, bin ich ein sehr ehrgeiziger Sportler und möchte nun einfach den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen." Der Vertrag des 24-Jährigen läuft am 30. Juni aus, er kann also ablösefrei wechseln. Der 25-jährige Stevanovic, der in drei Jahren für Hansa vor allem verletzungsbedingt nur auf 35 Einsätze (vier Tore) kam, erhält keinen neuen Vertrag mehr.

Kader 2017/2018: Viele Fragezeichen

Bei den Rostockern ist noch vieles in der Schwebe. Marcus Hoffmann, Matthias Henn, Christian Dorda, Maximilian Ahlschwede oder Michael Gardawski - auf der langen Liste derer, die noch keinen Vertrag für die kommende Saison haben, stehen einige Namen von absoluten Stammspielern der laufenden Saison. Schneider und Trainer Christian Brand haben längst entschieden, welche Spieler sie gern halten würden. "Namen werde ich allerdings nicht nennen", erklärte der Coach am Donnerstag. Bestätigt sind die Abgänge von Ersatzkeeper Samuel Aubele, Mittelfeldmann Kerem Bülbül (Leihgabe vom FC Ingolstadt) und Dennis Erdmann.

Trainerteam bleibt zusammen

Sicher ist derweil auch die Zukunft des Trainerteams. Brand kann in der kommenden Saison auf seine Assistenten Uwe Ehlers (Co-Trainer) und Stefan Karow (Torwart-Trainer) zählen. Bei Athletik-Trainer Björn Bornholdt stünden noch letzte Vertragsgespräche an. Der Chefocach stellte jedoch klar: "Wir würden gern mit ihm weiterarbeiten."

Alle feststehenden Abgänge werden vor dem letzten Heimspiel der Saison am Sonnabend gegen Erfurt (13.30 Uhr / im NDR Livecenter) verabschiedet. Alle anderen nicht - weil noch keine finale Entscheidung über ihren Verbleib getroffen ist. Sie könnten, so Brand, auch noch beim Finale des Landespokals gegen den MSV Pampow am 25. Mai verabschiedet werden. Der Sportclub zeigt die Partie ab 14.45 Uhr im Livestream.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 11.05.2017 | 19:30 Uhr