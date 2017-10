Stand: 12.10.2017 13:40 Uhr

Hansa bei Jena - Schneider muss gehen

Mit dem ersten Heimsieg der Drittliga-Saison gegen den VfR Aalen und einem etwas schmeichelhaften 3:1-Erfolg im Landespokal-Achtelfinale gegen den Siebtligisten Bölkower SV hat der FC Hansa Rostock nach einer langen Durststrecke eine kleine Serie gestartet. Im traditionsreichen Ostduell beim FC Carl Zeiss Jena wollen die Mecklenburger am Sonnabend nachlegen. Der Sportclub überträgt die Partie ab 14 Uhr live im NDR Fernsehen und im Livestream bei NDR.de.

Schneiders Transferpolitik in der Kritik

Abseits des Rasens werden derweil bei Hansa die Weichen für die Zukunft gestellt - mit personellen Veränderungen. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV wird der Club den zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit seinem Sportlichen Leiter René Schneider nicht verlängern. Im Verein soll vor allen Dingen Schneiders Transferpolitik schon in der vergangenen Saison kritisiert worden sein. Zahlreiche Neuverpflichtungen hätten Hansa nicht weitergeholfen. Schneider ist seit Juli 2016 in Amt. Nach der vergangenen Saison hatte er zahlreiche Leistungsträger nicht in Rostock halten können. Die "Ostsee-Zeitung" will aus dem Hansa-Umfeld erfahren haben, dass sich vor der laufenden Spielzeit hauptsächlich der neue Trainer Pavel Dotchev um Neuverpflichtungen gekümmert hat.

Hingegen sollen die Verträge mit Vorstandschef Robert Marien und Finanzvorstand Christian Hüneburg bis 2019 verlängert werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Günter Fett wollte diese Personalentscheidungen gegenüber NDR 1 Radio MV zunächst nicht bestätigen.

