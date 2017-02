Stand: 10.02.2017 16:10 Uhr

Klopapier für Hansa-Fans? Gibt's nur am Kiosk!

Das ist im deutschen Profi-Fußball wohl ein Novum: Klopapier? Das gibt es nur am Stadionkiosk! Die SG Sonnenhof Großaspach hat vor dem Drittliga-Spiel gegen Hansa Rostock (Sonnabend, 14 Uhr, der Sportclub zeigt die Partie im Livestream) den Auswärtsfans das Klopapier "gestrichen" - aus Sicherheitsgründen. Wer doch im Stadion Papier benötigt, muss an einem der Stadionkioske vorstellig werden. Und dort drohen lange Schlagen: 600 bis 800 Rostock-Anhänger machen sich auf die lange Reise quer durch Republik. "Das Ganze ist für unsere Anhänger natürlich alles andere als optimal und nicht gerade fanfreundlich", teilten die Mecklenburger NDR.de auf Anfrage mit. In einem Hansa-Internetforum fasste ein User die Stimmung kurz und knapp zusammen: "Ach du sch..."

Vor zwei Jahren brannten die Toiletten

Rückblick: Vor zwei Jahren legten Chaoten, die Hansa nach Aspach begleitet hatten, in den Gästetoiletten mit mehreren Klopapierrollen einen Brand. Dabei entstand ein erheblicher Schaden" Um die Wiederholungsgefahr zu minimieren, griff der "Dorfclub", wie sich die SGS selbst nennt, zu diesen drastischen Mitteln.

Hinweis in den Faninformationen versteckt

Im Rahmen der obligatorischen Sicherheitsbesprechung teilten die Schwaben ihrem Gegner die Entscheidung mit, die der Club in Absprache mit dem Ordnungsdienst und der Polizei getroffen hatte. Hansa sprach von einer "ungewöhnlichen Maßnahme" und einer "Bestimmung des gastgebenen Vereins, auf die wir keinen Einfluss hatten". Um die Hansa-Fans nun nicht gänzlich unvorbereitet zu treffen, versah die SGSG die üblichen Faninformationen mit einem Zweizeiler. Unter dem Verbot einer Choreographie, von Aufklebern, Konfetti, Blockfahnen und "großen Mengen Papier- oder Tapetenrollen" steht dort: "Des Weiteren ist wegen des Toilettenbrands vor zwei Jahren Toilettenpapier nur am Kiosk erhältlich. In den Toiletten wird es kein Papier geben." Hansa veröffentlichte das Papier aus Großaspach mit dem Hinweis, die entsprechenden Stellen "genau durchzulesen".

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 11.02.2017 | 13:55 Uhr