Hansa: Mit Zuschauerrekord zum Klassenerhalt?

Zwischen himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt liegen ab und an nur ein paar Tage. Eben noch drohte Hansa Rostock wieder tief in den Tabellenkeller abzurutschen, eine Woche und zwei Siege später sind die Mecklenburger in der Dritten Liga praktisch gerettet. "Ja, das ist einfach Fußball. Das ist Wahnsinn", sagte Christopher Quiring, der beim jüngsten 4:2 in Mainz drei Tore erzielt und den vierten Treffer vorbereitet hatte. "Wenn man sich als Team so rausschlägt, kann man auch wieder nach vorne blicken." Vor Hansa liegt das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg, der Sportclub zeigt die Partie am Sonnabend ab 13.55 Uhr im NDR Fernsehen und im Livestream.

Besondere Rolle des Trainers

Im Duell mit dem Team aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts kann Hansa bereits das von Christian Brand erklärte Ziel erfüllen: 45 Punkte hatte der Trainer vorgegeben, dann sei die Klasse gesichert. Brand selbst spielt bei diesem Unterfangen eine besondere Rolle. Einerseits behielt der 44-Jährige die Ruhe ("Bei Hansa brennt nun mal schneller der Baum als anderswo"), andererseits sind nach Informationen von NDR 1 Radio MV persönliche Differenzen mit Tobias Jänicke der Grund für dessen Suspendierung gewesen. Erst nach der Rückkehr des Antreibers gelang den Rostockern in der englischen Woche die Wende.

Gebhart nächster Härtefall

Doch kaum sind Jänicke und auch Quiring, der zuvor zwischen Bank und grünem Rasen pendelte, wieder auf dem Platz und in Form, gibt es bei Hansa den nächsten Härtefall: Gegen Duisburg (1:0) und in Mainz stand Timo Gebhart nicht im Kader. "Er muss verstehen, was Dritte Liga bedeutet, und den Eindruck hatte ich leider nicht immer", sagte Brand der "Ostsee-Zeitung". Der Coach erläuterte, Gebhart habe sich gegen Spitzenreiter Duisburg geweigert, auf der Bank Platz zu nehmen. Über das Training könne sich der 28-Jährige aber wieder empfehlen.

Zuschauerrekord gegen Magdeburg

Womöglich bleibt Gebhart auch gegen Magdeburg nur die Zuschauerrolle (auf der Tribüne oder Bank). Damit wäre der erfahrene Offensivmann allerdings in bester Gesellschaft. Gegen den Tabellendritten dürfte nämlich ein Saisonzuschauerrekord aufgestellt werden: Die bisherige Bestmarke wurde in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Fortuna Düsseldorf (0:3) mit 18.100 Zuschauern erzielt, in der Liga waren 14.000 der Topwert, als die SG Sonnenhof Großaspach im Ostseestadion gastierte. Für die Partie gegen Magdeburg sind bereits 18.000 Eintrittskarten verkauft.

