Stand: 05.11.2017 16:54 Uhr

Schwarzer Sonntag für Hansa - 0:3 gegen KSC von Hanno Bode, NDR.de

Hansa Rostocks Fußballer haben die Chance verpasst, den Rückstand auf die Spitzenteams der Dritten Liga zu verkürzen. Die Mecklenburger unterlagen am Sonntagnachmittag dem Karlsruher SC mit 0:3 (0:2) und bleiben zumindest vorerst im tabellarischen Niemandsland. Im Duell zweier früherer Bundesligisten leistete sich die zuvor so stabile Hintermannschaft der Hanseaten ungewohnte Aussetzer und lud den Gast so zum Toreschießen ein. Fabian Schleusener (4., 23.) und Anton Fink (51.) waren für die Badener erfolgreich, die nach Punkten mit Rostock gleichzogen.

Rostock patzt - Karlsruhe trifft

15.Spieltag, 05.11.2017 14:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 0:3



Karlsruher SC Tore: 0:1 Schleusener (4.) 0:2 Schleusener (23.) 0:3 A. Fink (51.)

Hansa Rostock: Blaswich - Rankovic, Hüsing, Riedel, Holthaus - Wannenwetsch, Br. Henning (56. Quiring), Bischoff, Hilßner - Väyrynen, Evseev (56. Benyamina)

Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Marcel Mehlem (65. Siebeck), Wanitzek - Camoglu, Muslija - Schleusener (87. Stroh-Engel), A. Fink (84. Lorenz)

Zuschauer: 13200



Weitere Daten zum Spiel

Hansa wurde im Rostocker Dauerregen kalt erwischt. Bereits in der vierten Minute gerieten die Mecklenburger in Rückstand. Stefan Wannenwetsch hatte einen Pass von Kapitän Amaury Bischoff gegen Jonas Föhrenbach nicht behaupten können, der Gast schaltete blitzschnell um und brachte Schleusener ins Spiel, der Abwehrchef Oliver Hüsing mit einer einfachen Körpertäuschung ins Leere laufen ließ und Keeper Janis Blaswich mit einem Schuss ins lange Eck überwand. Auch zum zweiten Gegentreffer leisteten die Mecklenburger generöse Schützenhilfe: Rechtsverteidiger Vladimir Rankovic rutschte auf dem nassen Geläuf weg und verlor den Ball an Florent Muslija, der Schleusener perfekt in Szene setzte. Der Rest war für die Leihgabe vom Bundesligisten SC Freiburg Formsache. Blaswich war beim präzisen Schuss des 26-Jährigen erneut machtlos.

Dotchev-Elf nur aus der Distanz gefährlich

In der Folge mühte sich die Elf von Coach Pavel Dotchev redlich um den Anschluss. Im letzten Drittel des Spielfeldes mangelte es ihr aber an Ideen und Durchschlagskraft, um hinter die sehr stabile Karlsruher Deckung zu kommen. Mehr als zwei gefährliche Distanzschüsse durch Willi Evseev (26.) und Bryan Henning (29.) sprangen aus den häufig zu umständlichen Rostocker Offensivbemühungen nicht heraus.

Fink trifft nach Blaswich-Fehler zum Endstand

Dotchev scheute sich trotz der mangelbehafteten Vorstellung seiner Equipe zunächst, ins Risiko zu gehen und einen weiteren Stürmer einzuwechseln. Die Hausherren begannen die zweite Hälfte personell unverändert und patzten munter weiter. Beim 3:0 für den Gast machte Blaswich eine ganz schlechte Figur. Der Schlussmann, hinter dessen Einsatz wegen Wadenproblemen bis Sonntagmorgen ein Fragezeichen gestanden hatte, sprang an einer Flanke von Burak Camoglu vorbei und ermöglichte dem am langen Pfosten stehenden Fink so seinen fünften Saisontreffer.

Bischoff bei Freistoß im Pech

Damit war "die Messe gelesen", wie es Dotchevs derzeit vereinsloser Trainer-Kollege Peter Neururer zu sagen pflegt. Andere Fußballlehrer schwadronieren derweil ja selbst bei scheinbar aussichtslosen Rückständen gerne von sich vor Apotheken erbrechenden Pferden, um der Hoffnung auf eine Wende Ausdruck zu verleihen. Sollte Rostocks Coach nach dem dritten Gegentreffer diesen Gedanken noch gehabt haben, er dürfte ihn spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Tim Väyrynen (62.) verworfen haben. Die Mecklenburger ließen sich in Unterzahl zwar nicht hängen und wären durch Bischoffs feinen Freistoß (74./Latte) beinahe zum Anschlusstor gekommen. Den Ehrentreffer hätten die Hanseaten allemal verdient. Denn ihr Gesamtauftritt war keineswegs so miserabel, wie es das Ergebnis vielleicht auf den ersten Blick vermuten lässt.

