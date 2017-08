Stand: 09.08.2017 15:42 Uhr

Hansa Rostock auswärts zweimal ohne Fans

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat mit seinem Einspruch gegen ein DFB-Urteil vom 13. Juli Erfolg gehabt und muss für das Fehlverhalten der eigenen Fans bei sechs Partien der vergangenen Saison nicht mit einem Zuschauerteilausschluss in einem Heimspiel büßen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wandelte in der mündlichen Verhandlung die Strafe aus dem schriftlichen Verfahren um: Zu den beiden Auswärtsspielen der Rostocker am 7. Spieltag in Magdeburg (9. September) und am 12. Spieltag in Jena (14./15. Oktober) sind keine Hansa-Fans zugelassen. Der DFB folgte in großen Teilen der Argumentation der Mecklenburger, dass es sich bei allen zur Last liegenden Verfehlungen seiner Anhänger um Vorkommnisse bei Auswärtsspielen handelt und der Verein daher nicht mit einer Strafe für eine Heimpartie belegt werden sollte.

Weitere Auflagen für ausgewählte Auswärtsspiele

Die Strafe ist für zwei weitere Auswärtsspiele zur Bewährung ausgesetzt, diese läuft bis zum 30. Juni 2018. Der Club wurde zudem zu 12.000 Euro Strafe verurteilt. Davon können 5.000 Euro für "sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen" verwendet werden. Mit dem Urteil sind mehrere Auflagen verbunden. Die Rostocker müssen Magdeburg und Jena das komplette Kontingent an Auswärtstickets abnehmen und den Mehraufwand ersetzen. Darüber hinaus darf Hansa Eintrittskarten zu ausgewählten Auswärtsspielen nur noch online, personalisiert und an Vereinsmitglieder verkaufen. Zudem müssen bei Auswärtsspielen in der laufenden Saison in Meisterschaft und DFB-Pokal drei bis sechs eigene Ordner eingesetzt werden. "Die Sanktionen sind gemünzt speziell auf Auswärtsspiele, sie setzen damit dort an, wo das Problem gelegen hat. Für die Dritte Liga betreten wir damit ein Stück weit Neuland", sagte Stephan Oberholz, der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichts.

Marien: "Vollkommen grundloses Bedürfnis nach Vandalismus"

Hansas Vorstandschef Robert Marien sprach von einem "sehr harten Urteil", erklärte aber auch: "Es ist vollkommen unstrittig, dass Fehlverhalten unserer Fans vorgelegen hat und dies auch eine Strafe nach sich ziehen würde. Zumal es sich bei den Verfehlungen anscheinend um ein vollkommen grundloses Bedürfnis nach Vandalismus handelt. Anders ist es nicht zu erklären, dass in gewisser Regelmäßigkeit sanitäre Anlagen zerstört und in Brand gesetzt werden. Bei allem Ärger über eine erneute Verurteilung durch den DFB darf man auch nie Ursache und Wirkung vergessen."

