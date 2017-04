Stand: 19.04.2017 11:30 Uhr

Hansa in Not: 14 Spielerverträge laufen aus

Am Ostermontag haben die Fans von Hansa Rostock bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie eine Startelf des Fußball-Drittligisten in der kommenden Saison aussehen könnte. Beim mühsamen 3:2-Erfolg nach Elfmeterschießen im Landespokal gegen den Verbandsligisten Greifswalder FC setzte Trainer Christian Brand überwiegend auf Spieler aus der aktuell zweiten Reihe. In Johann Berger feierte sogar ein 17-Jähriger aus der Hansa-Nachwuchsakademie sein Debüt in der Profi-Mannschaft. Dafür spielten zahlreiche Stammspieler nicht - und streifen möglicherweise auch in der kommenden Saison nicht mehr das Rostock-Trikot über. Nicht weniger als 14 Verträge laufen im Sommer aus.

Viel Arbeit für Sportchef Schneider

Sportchef René Schneider stehen arbeitsreiche Tage und Wochen bevor. Ganz oben auf der Liste der Vertragsgespräche dürfte Keeper Marcel Schuhen stehen. Der 23-jährige Schlussmann hat sich mit starken und vor allem konstanten Leistungen in den vergangenen Monaten für höhere Aufgaben empfohlen und wird nur schwer zu halten sein. Darüber hinaus droht der Verlust der kompletten Stammabwehr: Michael Gardawski, Marcus Hoffmann, Matthias Henn und Maximilian Ahlschwede haben lediglich Arbeitspapiere bis zum 30. Juni 2016. Das gilt auch für Christian Dorda, Stephan Andrist, Timo Gebhart, Stefan Wannenwetsch, Ronny Garbuschewski, Aleksandar Stevanovic und Dennis Erdmann. Zudem endet die Leihe von Kerem Bülbül (FC Ingolstadt).

Erdmann vor dem Absprung: "Kann nicht ewig warten"

Videos Hansa Rostock holt weiteren Punkt gegen Abstieg 15.04.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Im Drittliga-Spiel gegen Magdeburg holte Hansa Rostock einen weiteren Punkt gegen den Abstieg. Mehr als 20.000 Zuschauer waren beim Klassiker im Ostseestadion. Video (02:31 min)

Das jüngste 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg brachte die Mecklenburger dem Klassenerhalt in der Dritten Liga einen Riesenschritt näher. Zehn Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz sind nach 33 Spieltagen ein starkes Polster. Dennoch könnte es für die Hansa-Verantwortlichen schon zu spät sein, erst jetzt mit der Kaderplanung zu beginnen. Denn die ersten Profis werden unruhig: "Ich kann natürlich nicht ewig auf eine Reaktion warten", erklärte Mittelfeldspieler Erdmann der "Bild"-Zeitung. Der 26-Jährige gibt offen zu, "derzeit mit anderen Vereinen" in Kontakt zu stehen. Leistungsträger wie er, aber auch Andrist oder Gebhart sind für andere Clubs hochinteressant, weil sie keine Ablöse kosten.

Was wird aus Jänicke?

Sind sie im Sommer tatsächlich weg, steht Hansa vor einer schwierigen Situation: Lediglich acht Spieler, die zum erweiterten Stammpersonal zu zählen sind, haben einen gültigen Vertrag für die kommende Spielzeit. Neben den Winter-Neuzugängen Joshua Nadeau, Tim Väyrynen, Amaury Bischoff und Christopher Quiring gehören noch Soufian Benyamina, Tommy Grupe und Fabian Holthaus sowie der verletzungsanfällige Marcel Ziemer dazu. Ob Tobias Jänicke (Vertrag bis 2018) nach seiner zwischenzeitlichen Ausmusterung eine Zukunft bei der Kogge hat, ist offen. Gut möglich, dass Hansa bald noch mehr auf Talente wie Johann Berger angewiesen ist.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.04.2017 | 14:00 Uhr