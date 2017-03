Stand: 26.03.2017 12:11 Uhr

Hansa: Pfiffe, Ratlosigkeit und ein Brezelwurf

Die Drittliga-Fußballer des FC Hansa Rostock wurden nach ihrer Partie am Sonnabendnachmittag gegen den SC Paderborn (1:1) vom eigenen Anhang mit einem gellenden Pfeifkonzert bedacht. Die Unmutsäußerungen der leidgeprüften und eigentlich sehr leidensfähigen Fans gründeten insbesondere auf dem uninspirierten und verkrampften Auftritt des Teams im zweiten Abschnitt. Es blieb jedoch nicht nur bei Pfiffen. Coach Christian Brand wurde beim Gang in die Kabine von den Rängen mit einer Brezel beworfen. Auch wenn der 44-Jährige der fliegenden Backware ausweichen konnte, war er doch geschockt über den Vorfall. "Wie findet man so etwas, wenn Leute Gegenstände auf einen schmeißen? Wie soll man so etwas finden? Ohne Worte!", sagte Brand NDR 1 Radio MV.

Kein Sieg für Abstiegskandidat Hansa Rostock Nordmagazin - 25.03.2017 19:30 Uhr Für einen Sieg hat es nicht gereicht: Hansa Rostock erreichte zu Hause gegen Paderborn nur ein Unentschieden und wurde von den eigenen Fans für die schwache Leistung ausgepfiffen.







Ahlschwede: "Irgendwo kann man die Fans verstehen"

Die unentschuldbare Attacke auf den Fußballlehrer sowie die vielen Pfiffe während der Begegnung zeigten, dass bei Teilen des Anhangs die Nerven nach lediglich einem Hansa-Erfolg aus den vergangenen elf Spielen blank liegen. Zumindest für die verbalen Unmutsäußerungen bringen Rostocks Kicker durchaus Verständnis auf. "Das ist natürlich nicht förderlich. Aber irgendwo kann man die Fans auch verstehen. Sie wurden in dieser Saison hier bei uns zu Hause nicht wirklich verwöhnt mit schönem Fußball. Das müssen wir uns dran messen lassen", erklärte Verteidiger Maximilian Ahlschwede dem NDR. Fürwahr. Gerade einmal drei Siege vor heimischer Kulisse schlagen für die Mecklenburger nach 29 absolvierten Partien zu Buche. Sieben dreifache Punktgewinne sind es insgesamt. Hinzu kommen nicht weniger als 15 Unentschieden. Optimisten könnten die Redensart: "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen" bemühen. Realisten dürften feststellen, dass Hansa einfach nicht vom Fleck wegkommt.

Brand will von einer Krise nichts wissen

Hansa nach erneutem Remis "total genervt" 26.03.2017 10:14 Uhr Autor/in: Jan Didjurgeit Der FC Hansa Rostock schwebt nach dem 1:1 gegen Paderborn weiter in Abstiegsgefahr. Von einer Krise wollen die Verantwortlichen trotz lediglich eines Sieges in 2017 aber nichts wissen.







Trotz der überwiegend durchwachsenen Vorstellungen nach dem Jahreswechsel sowie nur einem Sieg in 2017 wehrt sich Trainer Brand weiterhin dagegen, das Wort "Krise" in den Mund zu nehmen. "Es gibt Vereine in dieser Liga, die haben vier oder fünf Mal hintereinander verloren. Das hatten wir alles nicht", sagte der 44-Jährige. So weit, so richtig. Hansa hat bis dato kein einziges Mal auch nur zwei Spiele in Serie "vergeigt". Dass die vielen Punkteteilungen nun aber auch kein Grund für Freudensprünge sind, stellte auch Brand ernüchtert fest: "Es ist unglaublich anstrengend, immer nur unentschieden zun spielen. Das Publikum wird unruhig, die Mannschaft ist davon genervt. Wir im Team und auch im Verein sind natürlich auch total genervt davon."

Nun warten zwei Aufstiegskandidaten

Noch beträgt Rostocks Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang fünf Zähler. Das Polster könnte aber schnell aufgebraucht sein. Denn die kommenden Gegner heißen Osnabrück sowie Duisburg und klopfen an die Tür zur Zweiten Liga. Sollte gegen die Aufstiegsanwärter nichts Zählbares herausspringen, könnte die Luft für Hansa endgültig sehr dünn werden. Wie der Umschwung gelingen kann, steht derzeit in den Sternen. "Die Mannschaft kämpft, sie läuft. Aber man hat halt gesehen, dass es ihr im Moment nicht so leicht fällt", sagte Brand nach dem Paderborn-Duell. Heißt im Klartext: Rostock hat ein Kopfproblem. Diese mentalen Blockaden zu lösen, ist nun die dringlichste Aufgabe des Trainers. Denn fußballerisch - da sind sich so ziemlich alle Experten einig - haben die Mecklenburger das Potenzial, sich aus ihrer schwierigen Lage zu befreien.

