Stand: 02.03.2017 10:48 Uhr

Hansa Rostock: Aus zwei Gleisen eines machen

Vier Punkte trennen Hansa Rostock in der Dritten Liga von Rang drei, der zu den Relegationsduellen um den Aufstieg in die Zweite Liga berechtigen würde. Der Abstand nach unten ist größer, Hansa plant deshalb ambitioniert: Vor dem Heimspiel gegen den VfR Aalen am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) haben die Mecklenburger fristgerecht die Lizenzierungsunterlagen eingereicht - nicht nur beim DFB für die Dritte, sondern auch bei der DFL für die Zweite Liga.

Gegen Aalen ungeschlagen

Die Ambitionen sind für Marcel Schuhen berechtigt. Hansas Torwart hat einen Umschwung im Team ausgemacht: "Ich glaube, jeder hat es wieder verstanden, dass wir mit einer stabilen Defensive den größten Erfolg haben können", sagte er dem "kicker". Seit drei Partien ist die "Kogge" nun ungeschlagen, gegen Aalen gab es in fünf Duellen noch keine einzige Niederlage (zwei Heimsiege, drei Auswärtsremis) - sollte diese Serie fortgesetzt werden, könnte Hansa tatsächlich noch einmal oben anklopfen.

Bischoff wieder fit

"Never change a winning team" - dieses Erfolgsprinzip kann Trainer Christian Brand derzeit umsetzen, auch wenn es zuletzt "nur" ein 0:0 beim FSV Frankfurt gab. Schuhens Pferdekuss aus der Partie bei den Hessen wird den Keeper nicht an einem Einsatz hindern und durch Rückkehrer Amaury Bischoff (grippaler Infekt) hat der Hansa-Coach sogar wieder mehr personelle Alternativen. Auch Marcel Ziemer und Michael Gardawski könnten in den Kader zurückkehren, in dem lediglich die länger verletzten Timo Gebhart und Ronny Garbuschewski fehlen.

Hansas Spielplan mit Fragezeichen

Videos 02:02 min Hansa gegen Frankfurt endet 0:0 25.02.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Hansa Rostock hängt in der Dritten Liga weiter im Niemandsland der Tabelle fest. Dem 1:0-Heimsieg gegen Halle ließen die Norddeutschen lediglich ein 0:0 beim FSV Frankfurt folgen. Video (02:02 min)

Dennoch gibt es bei den Norddeutschen über die noch unklare Liga-Zugehörigkeit in der Saison 2017/2018 hinaus weitere Unwägbarkeiten. Schon wie es nach dem Aalen-Spiel weitergeht, ist derzeit noch offen. Eigentlich steht danach am 12. März Hansas Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte an - doch der Termin wackelt bedenklich, weil das ausgefallene Pokalspiel der Ostwestfalen gegen Borussia Dortmund am 14. März nachgeholt werden soll. Ein Vorziehen des Ligaspiels Lotte - Hansa auf den 11. März ist fraglich, weil am selben Tag der VfL Osnabrück Holstein Kiel erwartet und Fankrawalle auf den sich überschneidenden Reiserouten befürchtet werden. Das gilt ebenso für den 10. März, wenn Union Berlin beim FC St. Pauli antritt.

Brand: "Wir müssen schauen und improvisieren"

Brand sieht einer Verlegung des Auswärtsspiels gelassen entgegen. "Mir ist egal, wie Lotte das regelt, ich bin gespannt, wie sie es hinbekommen. Schließlich starten wir nach dem geplanten Sonntagspiel bei den Sportfreunden in eine englische Woche. Im Moment beschäftige ich mich nur mit Aalen, im Endeffekt können wir das eh nicht beeinflussen. Wir müssen schauen und dann improvisieren", sagte der 44-Jährige den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten".

