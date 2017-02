Stand: 14.02.2017 16:28 Uhr

Brand lässt Dampf ab - Kriegt Hansa die Kurve?

Spötter könnten meinen, dass beim FC Hansa Rostock nun wieder Normalität eingezogen ist. Nach lediglich einem Erfolg aus den vergangenen zehn Drittliga-Partien müssen die zwischenzeitlich an den Spitzenplätzen schnuppernden Mecklenburger ihren Blick jetzt nach unten richten. So wie es in den vergangenen Jahren stets zu dieser Jahreszeit der Fall war. Das sagenumwobene "Abstiegsgespenst" scheint in Rostock wieder herzlich willkommen. Und doch unterscheidet sich die aktuelle Mannschaft von denen aus den abgelaufenen Spielzeiten recht gravierend. Sie ist eigentlich viel zu gut, um im Tabellenkeller zu versauern. Im Bewusstsein dieser Stärke lässt das Team aber zuweilen etwas die Zügel schleifen. So wie am vergangenen Sonnabend bei der SG Sonnenhof Großaspach, als Hansa trotz langen Überzahlspiels und einer 1:0-Führung nur zu einem 1:1 kam. Hernach war es für Coach Christian Brand an der Zeit, einmal ordentlich Dampf abzulassen.

Trainer fordert "90 seriöse Minuten"

Der sonst so eloquente Fußballlehrer redete sich im Gespräch mit NDR 1 Radio MV so richtig in Rage. "Wir haben gespielt, als wären wir mit acht Punkten Tabellenführer", polterte der 44-Jährige gegen sein Team. Dieses habe einen Gegner, der "erledigt" gewesen sei, durch "totale Passivität" ins Spiel zurückgeholt, bemängelte Brand: "Das geht einfach nicht, so kann man Profifußball nicht spielen. Man muss im Profifußball 90 Minuten auf Sendung sein und nicht nur 65, 45 oder 50. Das ist sehr ärgerlich." Im Anbetracht dieser harschen Kritik dürfte den Rostocker Berufskickern eine ungemütliche Woche bevorstehen. Zumal eine Spitzenmannschaft wie der Hallesche FC, auf die Hansa am Sonntag trifft (14 Uhr, im Livecenter bei NDR und im Livestream bei MDR.de), Nachlässigkeiten vermutlich noch konsequenter bestraft als Großaspach. "Es muss uns eine Lehre sein, das man so ein Spiel nicht so lätschernd dahinlaufen lässt, sondern das man das einfach 90 Minuten seriös zu Ende spielt", forderte der Trainer.

Noch kein Qualitätssprung durch Winterzugänge

Sollten die Mecklenburger gegen den Tabellenvierten an ihre Leistung aus dem ersten Abschnitt gegen Großaspach anknüpfen können, stünden die Chancen auf den Befreiungsschlag gut. Denn: "Wir haben meiner Meinung nach eine überragende erste Halbzeit gespielt - kämpferisch, läuferisch und auch fußballerisch", sagte Winterzugang Amaury Bischoff im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Durch den früheren Profi des englischen Premier-League-Clubs FC Arsenal hat Hansa nun einen Mann in der Mittelfeldzentrale, der in Liga drei den Unterschied ausmachen kann. Auch von den weiteren Neuen Christopher Quiring, Joshua Nadeau sowie Tim Väyrynen versprach sich Brand bei deren Verpflichtungen einen Qualitätssprung für das Team. Mit ihnen hatten die Hanseaten nach ordentlicher Hinrunde zumindest auf eine sehr stabile Rückserie und vielleicht auch ein wenig mehr gehofft. Stattdessen heißt der Alltag wie in den Vorjahren nun zumindest vorübergehend Abstiegskampf. Nicht weil es dem Team an der nötigen Klasse, sondern derzeit am letzten Biss mangelt.

