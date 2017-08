Stand: 02.08.2017 20:50 Uhr

Fehlstart perfekt: Osnabrück Tabellenletzter von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der VfL Osnabrück ziert nach dem dritten Spieltag in der Dritten Liga das Tabellenende. Die Niedersachsen verloren am Mittwochabend ihre Partie bei Fortuna Köln mit 0:3 (0:1) und liegen mit lediglich einem Zähler auf Tabellenrang 20. Vor allem die Defensive, die schon neun Gegentreffer zugelassen hat, dürfte VfL-Coach Joe Enochs Kopfschmerzen bereiten.

Renneke vergibt die Riesenchance zur VfL-Führung

3.Spieltag, 02.08.2017 19:00 Uhr

Fortuna Köln

Fortuna Köln 3:0



VfL Osnabrück Tore: 1:0 Farrona-Pulido (42.) 2:0 Scheu (48.) 3:0 Pazurek (70.)

Fortuna Köln: Boss - Ernst (77. L. Bender), Mimbala, Uaferro, Brandenburger - Scheu, Kegel, Pazurek, Farrona-Pulido (86. Ceylan) - Dahmani - Keita-Ruel (79. Theisen)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Sangare, Appiah, Groß, K. Engel - Reimerink, Danneberg (53. Arslan), Krasniqi, Renneke - Wriedt, Savran (61. Kristo)

Zuschauer: 3423



Weitere Daten zum Spiel

Dabei war in der Anfangsphase von Verunsicherung beim VfL nichts zu spüren, trotz der deutlichen 0:4-Packung gegen Wehen Wiesbaden am vergangenen Wochenende. Ohne großen spielerischen Glanz zu verbreiten, bestimmte Osnabrück das Geschehen und hatte in der 21. Minute die Riesenchance zur Führung: Bashkim Renneke lief nach einem katastrophalen Fehler in der Kölner Abwehr allein auf Tim Boss zu, scheiterte jedoch mit seinem Versuch, den Ball durch die Beine des Keepers zu schieben. Die zuletzt sehr wackelige VfL-Defensive stand zunächst gut, aber eben nur zunächst. Manuel Farrona-Pulido hatte die erste Gelegenheit zur Führung für die Fortuna (34.), grätschte den Ball aber vorbei. Besser machte es der Stürmer in der 42. Minute: Farrona-Pulido schlenzte die Kugel genau neben den rechten Pfosten und brachte seine Elf so in Front.

Keine Gegenwehr in Hälfte zwei

Diesen Rückschlag steckte der VfL nicht weg. Gute 120 Sekunden nach Wiederanpfiff schickte Daniel Keita-Ruel den Ball flach in den Osnabrücker Strafraum, wo Robin Scheu sehenswert per Direktabnahme zum 2:0 vollendete (48.). Von Osnabrück war offensiv so gut wie nichts mehr zu sehen, die Kölner drückten weiter. Keita-Ruel verfehlte mit einem Distanzschuss nur knapp das Ziel (66.). Den dritten Treffer markierte schließlich Markus Pazurek, der ungehindert aus fünf Metern einköpfen durfte (70.) und seinem Team somit die Tabellenführung sicherte, die sich die Fortuna mit Wehen Wiesbaden teilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 02.08.2017 | 22:40 Uhr