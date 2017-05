Stand: 18.05.2017 06:22 Uhr

Dotchev wird neuer Hansa-Trainer

Hansa Rostocks Suche nach einem Nachfolger für den beurlaubten Trainer Christian Brand hat ein Ende. Wie NDR 1 Radio MV in der Nacht zu Donnerstag erfuhr, tritt der Bulgare Pavel Dotchev den Posten beim Fußball-Drittligisten an. Details des Vertrags sind derzeit nicht bekannt. Dotchevs Name wurde bereits unmittelbar nach Brands überraschendem Rauswurf gehandelt, da er in den vergangenen Wochen häufiger als Tribünengast bei Auswärtspartien der Mecklenburger gesichtet worden war.

Für die Vereinsführung und den neuen Übungsleiter des derzeitigen Tabellen-14. gilt es nun, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Serie zusammenzustellen. In Anbetracht von bereits acht feststehenden Abgängen wird allein Letzteres zu einer Herkules-Aufgabe. Die Abstiegsgefahr ist vor dem letzten Spieltag beim Chemnitzer FC jedoch gebannt.

Große Drittliga-Erfahrung

Für Dotchev, einen früheren Bundesliga-Profi des HSV, spricht seine große Drittliga-Erfahrung. Der 51-Jährige betreute in dieser Spielklasse bereits Rot-Weiß Erfurt, den SC Paderborn, Preußen Münster und den FC Erzgebirge Aue. Die Sachsen führte Dotchev im vergangenen Sommer zum Zweitliga-Aufstieg. Ende Februar dieses Jahres trat der Fußballlehrer dann bei den "Veilchen" zurück, nachdem er mit dem Team immer tiefer im Abstiegskampf versunken war. Der aus Sofia stammende Trainer baute in Aue nach dem Abstieg 2015 eine neue Mannschaft auf und formte sie in Windeseile zu einer Einheit, die am Ende die sofortige Zweitliga-Rückkehr schaffte.

Brand will sich Auszeit gönnen

Am Dienstag verabschiedete sich Brand im Ostseestadion von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle sowie den Fußball-Profis und packte seine Sachen zusammen. Groll gegen die Verantwortlichen seines Ex-Clubs hegte der 44-Jährige dabei nicht. "So ist das Fußballgeschäft, mir geht es gut", erklärte der Coach Rostocker Medien. Die Zeit beim früheren Bundesligisten sei "sehr intensiv und anstrengend" gewesen und Hansa "ein anstrengender Verein", führte Brand aus, der nun nach eigenen Bekunden erst einmal eine Pause einlegen möchte.

