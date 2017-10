Stand: 27.10.2017 15:59 Uhr

Die Systemfrage: Wie soll Werder sein?

Bevor es um den sportlichen Existenzkampf im Allgemeinen und das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Besonderen ging, galt es, noch schnell etwas klarzustellen. "Die Äußerungen von 1899 Hoffenheim treffen uns überhaupt nicht", behauptete Frank Baumann, Sportchef des Tabellenvorletzten Werder Bremen, am Freitag zu Beginn der Pressekonferenz. Nach dem 1:0-Erfolg der Bremer im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals gegen die TSG hatte sich deren Sportdirektor Alexander Rosen abfällig über die Spielweise der Grün-Weißen geäußert. Rosen sprach davon, dass Werder Bremen einmal für spielerische Blüte gestanden habe und dass das, was jetzt von ihnen komme, nichts mit Fußball zu tun habe. "Unsere Spielphilosophie ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet, aber man muss sich der Situation anpassen", sagte Baumann am Freitag. Und dann schob der 41-Jährige hinterher: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich zum Spielstil des Gegners äußern würde."

Fokus auf Sicherung der Defensive

Vor allem der letzte Satz der Replik zeigt, dass die Kritik der Kraichgauer die Grün-Weißen wohl doch ein bisschen mehr getroffen hat, als diese zugeben mögen. Es geht hierbei ja auch um eine Grundsätzlichkeit, um eine Systemfrage: Wie soll Werder sein - und wie lieber nicht? In den vergangenen Spielzeiten, ganz besonders in der Saison 2016/1017, stand Werder Bremen für zwei Dinge: eine Defensive, die wegen so vieler Lücken und Patzer kaum diesen Namen verdiente, und eine Offensive, die sich mit Verve und Esprit daran machte, mindestens ein Tor mehr zu erzielen als Treffer kassiert wurden. Trainer Alexander Nouri, der vielen Unzulänglichkeiten hinten überdrüssig, machte sich in der Sommerpause daran, die große Schwäche zu beseitigen. Er legte den Fokus auf die Sicherung der Defensive.

Nur drei Treffer in neun Bundesligaspielen

Das zahlte sich aus, einerseits. Nach neun Spieltagen haben die Hanseaten erst neun Tore kassiert. Vor einem Jahr waren es zu gleicher Zeit 24! Andererseits: So sattelfest sich jetzt die Defensive darstellt, so harmlos präsentiert sich die Offensive. Gemeinsam mit Schlusslicht 1. FC Köln stellen die Grün-Weißen mit drei erzielten Toren die schwächste der Bundesliga. Es scheint fast, als sei nur ein Entweder-Oder möglich und keine Balance zwischen Defensive und Offensive auf hohem Niveau.

Nouri: "Spielausrichtung nicht geändert"

Mut macht nun immerhin der Erfolg im Pokal. "Wir können aus dem Spiel sehr viel Positives ziehen. Da bin ich optimistisch, dass wir es am Sonntag dann auch auf den Platz bringen können", sagte Baumann mit Blick auf die Partie gegen Augsburg. Nouri zeigte sich zuversichtlich, dass nach neun Bundesligaspielen ohne Sieg durch den Triumph im DFB-Pokal der Bann gebrochen sei: "Jeder hat gesehen, welchen Spirit wir auf den Platz gebracht haben." In dem Zusammenhang versicherte der gebürtige Buxtehuder auch, dass der Stil seines Teams über den Sommer hinweg nicht verloren gegangen sei. "Unsere Spielausrichtung hat sich im Vergleich zur Rückrunde nicht geändert. Wir sind nicht weniger offensiv ausgerichtet, wir müssen an der Effektivität arbeiten", beteuerte Nouri. Inwieweit der von einem Schlüsselbeinbruch genesene Max Kruse von Anfang an dabei mithelfen kann, ist ungewiss. Nouri: "Wir müssen schauen, wie er sich fühlt."

