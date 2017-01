Stand: 10.01.2017 16:59 Uhr

Die Fußball-WM verliert an Attraktivität

Nun kommt sie also doch, die Mega-Fußball-WM: Ab der Endrunde 2026 spielen 48 statt 32 Mannschaften um den Titel. Das hat der Weltverband FIFA beschlossen - und zwar einstimmig. Doch es gibt auch viel Kritik am neuen System - unter anderem wird bemängelt, dass die Spieler einer viel zu hohen Belastung ausgesetzt wären. Einige Details sind noch nicht hundertprozentig geklärt - dennoch steht die Frage im Raum: Ist eine Mega-WM auch die bessere WM?

Ein Kommentar von Martin Roschitz, NDR Hörfunk-Sportredaktion

Endlich mehr Gerechtigkeit. Die Kleinen hätten es schließlich verdient, auch einmal eine Chance zu bekommen. So philanthropisch verkauft Gianni Infantino seinen Mega-WM-Coup. Dass ausgerechnet die millionenschweren Klubs aus Europa sich nun beklagen über das maximale Profitstreben der FIFA, klingt zwar schwer nach Doppelmoral. Inhaltlich ist die Kritik aber berechtigt.

Mit der Erweiterung wird die Attraktivität der WM geschmälert - und Europa muss dabei tatenlos zusehen. Europa ist zwar der größte Markt mit den wichtigsten Spielern. In der FIFA-Welt zählen die Stimmen aus Deutschland, England und Spanien aber nicht mehr als die aus Burundi, Panama und den Cook-Inseln. Keiner weiß das besser als der FIFA-Präsident selbst, der mit seiner WM-Revolution auf den Spuren seines Vorgängers Sepp Blatter wandelt.

Infantinos Plan "a la Blatter"

Infantinos Reform hat nur ein Ziel: Mit den Stimmen der kleinen Fußball-Nationen wiedergewählt zu werden. Da unterscheidet er sich überhaupt nicht von Blatter. Der hatte sich Macht und Einfluss stets durch Wahlgeschenke an die kleineren Verbände gesichert. Mit der aufgeblähten WM löst Infantino nun sein zentrales Wahlversprechen ein.

Durch die Aufstockung sollen die Mehreinnahmen zwischen 600 Millionen und einer Milliarde Euro liegen. Davon will der Fußball-Weltverband bis zu vier Millionen Euro an jeden einzelnen Verband geben. Für den DFB kaum der Rede wert, für Gabun oder Trinidad und Tobago ein wahrer Geld-Segen.

Vor allem mit den Stimmen aus Afrika, Nord- und Mittelamerika ist Infantino im Februar 2016 an die Macht gekommen. Die will er behalten, koste es, was es wolle.

Die WM wird verwässert

In neun Jahren also 80 statt 64 Spiele. Dadurch werden die WM-Qualifikation und die WM selbst verwässert und die ohnehin schon ausufernde Kommerzialisierung des Fußballs weiter vorangetrieben.

Schöne Reden von Transparenz ziehen unter den schachernden Fußball-Funktionären eben nicht. Infantino musste liefern. Trotz der jüngsten Skandale um Korruption und unethisches Verhalten, durch die die FIFA sich beinahe selbst zerstört hätte.

Infantino spricht zwar oft von Erneuerung und einem neuen Geist bei der FIFA. In Wahrheit lebt das Blatter-Prinzip auch nach dessen Rückzug weiter. Es geht um viel Macht, noch mehr Geld und ganz wenig um Gerechtigkeit im Fußball.

Tagesschau.de Link FIFA beschließt "Mega-WM" Trotz Kritik hat die FIFA entschieden, die Zahl der Mannschaften ab der WM 2026 drastisch zu erhöhen. Dann werden 48 statt bisher 32 Teams bei dem Turnier antreten. Mehr bei tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentare | 10.01.2017 | 17:08 Uhr