Stand: 09.04.2017 11:00 Uhr

Die Alarmglocken läuten beim VfL Wolfsburg

Mario Gomez trifft und trifft - doch die Situation für den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga wird immer prekärer. Das Hoch nach der Amtsübernahme von Coach Andries Jonker hat sich verflüchtigt, nach dem 1:4 auf Schalke stecken die Niedersachsen wieder knietief im Abstiegskampf. "Die Alarmglocken sind an. Jeder kann die Tabelle lesen", sagte Sportchef Olaf Rebbe nach dem desaströsen Auftritt in Gelsenkirchen.

Gomez trifft, die anderen nicht

Das Problem der Wolfsburger ist offensichtlich: Außer Gomez trifft derzeit niemand beim VfL. Die vergangenen sieben Tore hat der Nationalspieler markiert. Das reichte zwar, um nach Jonkers Amtsübernahme im Februar für einen Aufschwung zu sorgen. Doch nach der zweiten Niederlage innerhalb von vier Tagen hat sich die Situation für den VfL weiter verschärft. Der Auftritt bei Schalke 04 war der mit Abstand schwächste unter Jonkers Regie. "Die ersten 20 Minuten waren grottenschlecht, die ersten drei Minuten in der zweiten Halbzeit waren grottenschlecht. Mit solch einer Vorstellung habe ich nicht gerechnet", klagte der Fußball-Lehrer, betonte aber: "Ich verfalle nach 23 sauschlechten Minuten nicht in Panik. Wir müssen ruhig bleiben."

Jonker: "Ich habe mich kaputt geärgert" NDR 2 - 08.04.2017 17:48 Uhr Autor/in: Tillner, Burkhard Das 1:4 auf Schalke war die 14. Saisonniederlage für den VfL Wolfsburg. Trainer Andries Jonker konnte es nicht fassen. Burkhard Tillner hat mit ihm gesprochen.







"Wölfe" mit schwierigem Restprogramm

Angesichts der problemarischen Lage wird das Duell am kommenden Spieltag gegen den FC Ingolstadt aber schon zum Schlüsselspiel. "Da müssen wir unseren Fans zeigen, dass das 1:4 ein Ausrutscher war und uns der Ernst der Lage bewusst ist", sagte Spielmacher Daniel Didavi. Das Restprogramm hat es ohnehin in sich. Wolfsburg spielt unter anderem noch zu Hause gegen Meister Bayern München und die Borussia aus Mönchengladbach sowie bei den heimstarken Teams Hertha BSC und dem HSV. Um im Schlussspurt zu bestehen, brauchen die Wolfsburger mehr als einen Mario Gomez, der trifft, wie er will.

