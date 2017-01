Stand: 10.01.2017 10:46 Uhr

Weidlich: "Der Ball ist in Südafrika genauso rund"

Heimlich, still und leise hat sich Denis-Danso Weidlich im Sommer aus Deutschland verabschiedet. Bei Fußball-Drittligist Holstein Kiel ging es für den Hamburger nicht weiter. Auch weil der 30-Jährige zuvor bei Hansa Rostock eine gute Zeit hatte, eröffneten sich für den variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler verschiedene Optionen. Weidlich, der in der Jugend nach seiner Zeit beim HSV in England bereits Auslandserfahrung gesammelt hatte, entschied sich für Südafrika. Beim Maritzburg United FC ist er innerhalb kürzester Zeit zum Leistungsträger aufgestiegen. Im Interview spricht Weidlich über den großen Schritt, die neue Welt und warum er sich vorstellen könnte, auch länger fernab der Heimat zu kicken.

Herr Weidlich, vor einem halben Jahr saßen Sie bei Drittligist Holstein Kiel noch auf der Bank. Jetzt sind Sie Stammspieler in Südafrikas Erster Liga. Sind Sie selbst überrascht, wie schnell sich das Blatt gewendet hat?

Denis-Danso Weidlich: Nein. Dass es mit Südafrika für mich so gut geklappt hat, ist sehr schön. Aber das habe ich nur meiner harten Arbeit und Gott zu verdanken. Im Fußball ist es manchmal so, dass es von beiden Seiten nicht passt. Ich hatte bei Holstein meine Einsatzzeiten, aber der Club hat sein Saisonziel verfehlt. Nach sechs Monaten in Kiel war es dann besser zu wechseln.

Im Sommer sind viele davon ausgegangen, dass Sie Ihrem Bruder Kevin in die Regionalliga nach Cottbus folgen würden. Wie kam es zum Wechsel nach Maritzburg?

Weidlich: Cottbus war einer von mehreren Interessenten. Ich bin Maritzburgs Trainer Ernst Middendorp (Anm.d.Red.: früher u.a. in Bielefeld, Bochum und Augsburg) empfohlen worden. In Deutschland hatte ich nie unter ihm gespielt. Obwohl ich sehr gute Angebote aus Deutschland hatte, wollte ich unbedingt etwas ganz Neues ausprobieren und habe mich für Südafrika entschieden.

Über den Wechsel etwas herauszufinden, war im Sommer schwierig. Ihr Name war auf der United-Website falsch geschrieben. Haben Sie sich mittlerweile einen Namen gemacht?

Weidlich: Die Leute hatten hier am Anfang wirklich einige Schwierigkeiten mit meinem Namen. Ich weiß aber nicht, warum. Ob ich mir einen Namen gemacht habe, kann ich nicht beurteilen und mache mir darüber auch keine Gedanken. Es war wichtig, hier so schnell wie möglich anzukommen und so viele Spiele wie möglich zu bestreiten.

Das haben Sie geschafft: Zur Saisonhalbzeit rangiert Ihr Club im Tabellenmittelfeld, Sie standen in jedem Spiel auf dem Platz - und haben sogar die Kapitänsbinde getragen. Wie fällt ihr Zwischenfazit aus?

Weidlich: Aktuell stehen wir mit 19 Punkten auf Platz acht. Das ist in Ordnung. Ich versuche, meine Fähigkeiten ins Spiel der Mannschaft zu bringen und dabei zu helfen, erfolgreich zu sein. Dass ich die Binde tragen durfte, war eine Ehre. Allerdings bin ich nur der Stellvertreter. Der Ball ist hier genauso rund wie in Deutschland. Die riesigen Arenen, in denen wir spielen, sind sehr beeindruckend. Mit mehr Fans wäre es dann fast wie in Deutschland.

Middendorp ist bereits nach Thailand weitergezogen. Was hat sich dadurch für Sie verändert?

Weidlich: Es ist sehr schade, dass uns der Trainer verlassen hat. Aber so ist es nun mal im Fußball-Geschäft. Wir haben mit ihm sehr gut gearbeitet, das sieht man auch in den Spielen. Und den Trainerwechsel hat die Mannschaft sehr gut weggesteckt.

Haben Sie sich schon im südafrikanischen Leben zurechtgefunden?

Weidlich: Weil ich mit 15 Jahren nach England gezogen und dort zur Schule gegangen bin, gibt es zumindest keine Sprachprobleme. Aber ich musste mich schon umstellen: in Sachen Kultur, beim Essen und dem Fahren auf der verkehrten Seite (lacht).

Wie haben Sie Weihnachten und Silvester verbracht?

Weidlich: Die Winterpause war nicht so lang. Deshalb bin ich hier in Pietermaritzburg geblieben - und meine Familie ist zu mir nach Südafrika gekommen.

Zu den Vorsätzen fürs neue Jahr: Was sind Ihre Ziele mit Maritzburg?

Weidlich: Ziel der Mannschaft ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Maritzburg United ist in der Saison 2015/2016 nur knapp dem Abstieg entkommen. Intern setzen wir uns aber natürlich höhere Ziele.

Und wie sieht es mit den persönlichen Plänen aus?

Weidlich: Ich habe einen Jahresvertrag mit einer Verlängerungsoption unterschrieben. Ich konzentriere mich jetzt erst mal auf dieses Jahr. Die Liga ist sehr interessant und intensiv, das Spiel ist schnell und robust. Die Liga sollte man nicht unterschätzen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, länger hier zu bleiben.

Das Interview führte Florian Neuhauss, NDR.de

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 07.01.2017 | 10:25 Uhr