Wolfsburg - Hannover: Gott sei dank kein Remis

Eine gute Nachricht steht für Martin Schmidt bereits vor dem Nordduell zu Hause gegen Hannover 96 fest. "Es gibt definitiv kein Unentschieden. Wir freuen uns auf das Pokalspiel", sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor der heutigen Zweitrundenpartie (18.30 Uhr, im NDR Livecenter). Seit der Schweizer die "Wölfe" coacht, haben diese in der Bundesliga nur Remis geholt - fünf in Folge. Gegen 96 soll endlich wieder ein Sieg her. "Wir wollen unsere Fans stolz machen und zeigen, dass wir die Nummer eins in Niedersachsen sind", sagte VfL-Sportchef Olaf Rebbe.

Breitenreiter: "Wir sind Außenseiter"

In der Liga grüßt der Aufsteiger aus Hannover aktuell von einem bemerkenswerten sechsten Platz den Tabellen-14. aus Wolfsburg. André Breitenreiter hält den Ball trotzdem flach. "Wir sind Außenseiter", sagte der 96-Trainer. "Wir wollen aber unbedingt eine Runde weiter." Der 44-Jährige kann beim Thema Pokal aus eigener Erfahrung sprechen. "Wer den Pokal in Berlin schon einmal hochgehalten hat, der weiß, welches Gefühl man da hat", sagte Breitenreiter, der beim bis dato einzigen Pokalsieg der Hannoveraner 1992 als Spieler im Kader stand. Für das Duell mit den "Wölfen" kündigte der Coach Umstellungen an: "Es besteht eine Chance auf Rotation."

96 mit Esser im Tor

Fest steht, dass Torhüter Michael Esser seine Pflichtspiel-Premiere feiern wird. Der im Sommer aus Darmstadt geholte Keeper darf erstmals für Stammkeeper Philipp Tschauner im 96-Tor ran. "Wir sind davon überzeugt, dass er eine Top-Leistung bringt", sagte Breitenreiter. Ob im Angriff Doppel-Torschütze Niclas Füllkrug, der beim jüngsten 2:1 beim FC Augsburg als Joker beide Treffer markierte, oder Rekordeinkauf Jonathas von Beginn an aufläuft oder beide spielen, ließ der Coach offen.

Bruma und Brooks brennen auf Einsatz

Auch Schmidt wird wechseln. "Es geht darum, gescheit zu rotieren, um ein frisches Team zu haben", sagte der VfL-Coach angesichts der drei Pflichtspiele innerhalb einer Woche. Möglich ist der erstmalige Einsatz der Innenverteidiger John Anthony Brooks und Jeffrey Bruma. "Beide sind voll im Training und brennen langsam darauf zu spielen", erklärte der VfL-Trainer. Wahrscheinlich wird nur einer der beiden von Beginn an auflaufen. "Wenn es bei einem Spieler wie Felix Uduokhai gut läuft, sollte man ihn auch nicht bremsen", sagte Schmidt über den Innenverteidiger, der mit seinem späten Kopfballtor das 1:1 gegen Hoffenheim gerettet hatte. Von Beginn an dürfte Nationalspieler Mario Gomez auflaufen, der nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim eingewechselt wurde.

