Stand: 15.03.2017 21:05 Uhr

DFB-Pokal: VfL-Frauen stehen im Halbfinale

Die "Mission Titelverteidigung" läuft weiter auf Hochtouren: Die Frauen des VfL Wolfsburg haben das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Ralf Kellermann setzte sich am Mittwochabend beim deutschen Meister Bayern München mit 2:0 (0:0) durch. Ausgeschieden sind die Zweitligisten Werder Bremen (0:1 gegen Sand) und BV Cloppenburg (0:2 bei Bayer Leverkusen). Außerdem kam der SC Freiburg durch einen 2:0-Sieg gegen den 1. FFC Frankfurt weiter. Das Halbfinale wird am 16. April ausgetragen, das Endspiel findet am 27. Mai (16.15 Uhr) in Köln statt.

Wullaert: Erst eingewechselt, dann treffsicher

FC Bayern - VfL Wolfsburg 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Wullaert (73.); 0:2 Lewandowski (86., Eigentor)

München: Korpela - Abbé, Wenninger, Lewandowski, Faißt (76. Evans) - Baunach, Behringer, Däbritz - Rolser (79. Lotzen), Miedema, Rolfö

Wolfsburg: Schult - Blässe, Fischer, Peter, Kerschowski - Hansen (61. Wullaert), Gunnarsdottir, Bernauer (70. Van-Egmont), Dickenmann (80. Maritz) - Popp, Harder

In dem Duell zwischen den "Wölfinnen" und dem FC Bayern in München gelang der eingewechselten Belgierin Tessa Wullaert das Tor zum 1:0 (73. Minute). Gina Lewandowski sorgte mit einem Eigentor (86.) für die Vorentscheidung. Vier Tage vor dem Bundesliga-Duell am Sonntag war der Tabellenzweite aus Wolfsburg in der ersten Halbzeit klar besser als der Dritte aus München. Die Gäste aus Niedersachsen konnten ihre Überlegenheit aber erst in der zweiten Hälfte ausnutzen und auch das zehnte Pflichtspiel in Serie gewinnen. Der VfL hat nun die Chance auf den dritten Pokalsieg nach 2015 und 2016.

Letzte Klappe für Werders Erfolgsstory

Werder Bremen - SC Sand 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Burger (78.)

Bremen: Pauels - Wolter, Ulbrich, Schiechtl, Tóth Eta, Scholz - Lührßen, König (73. Wichmann), Hoffmann (85. Volkmer) - Goddard

Sand: Schlüter - Santos de Oliveira, Sandvej, Igwe, Caldwell, Chojnowski (88. Meyer), van Bonn, Damnjanovic, Savin (64. Aschauer), Skorvankova, Burger

Der Pokaltraum ist in Bremen ist dagegen ausgeträumt. Es war lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel vor 493 Zuschauer im Stadion auf "Platz 11". Die Bremerinnen verkauften sich bei der 0:1-Niederlage gut gegen den höherklassigen Gegner. Doch im zweiten Durchgang erhöhte Sand (Finalist 2016) den Druck und erzielte in Person von Nina Burger in der 78. Minute das entscheidende Tor. Werder kann trotz der Niederlage auf eine tolle Pokalsaison zurückblicken: Der Außenseiter hatte sich in der zweiten Runde sensationell gegen Turbine Potsdam durchgesetzt und anschließend Hoffenheim bezwungen.

Cloppenburg ohne Chance

Das Spiel des zweiten norddeutschen Zweitligisten BV Cloppenburg war schon nach der ersten Hälfte so gut wie entschieden. Die favorisierten Leverkusenerinnen sorgten durch frühe Tore von Turid Knaak (18.) und Lisa Schwab (22.) schnell für klare Verhältnisse.

