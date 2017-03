Stand: 22.03.2017 17:15 Uhr

Bye-bye, Poldi! Der letzte Spaßfußballer geht

Lukas Podolski gehört zu den wenigen, die sich in das kollektive Gedächtnis der Fußball-Nation nicht nur durch spielerisches Geschick eingebrannt haben. Er hat für sich selbst die Position des "Spaßbeauftragten" in der Nationalmannschaft erfunden - und diese immer wieder mit legendären Sprüchen bekräftigt. Zumindest an dieser Stelle werden wir ihn künftig schmerzlich vermissen.

Eine Glosse von Martin Roschitz, NDR Hörfunk-Sportredaktion

Ob das als Scherz gemeint war, bleibt das Geheimnis von Joachim Löw. Der Bundestrainer lobte Lukas Podolski auf der Pressekonferenz vor dessen Abschiedsspiel gegen England als "einen der größten Spieler, die Deutschland je hervorgebracht" habe. Rein sportlich gesehen eine maßlose Übertreibung. Ausnahme: sein linker Fuß. Der wird dem ein oder anderen zumindest nachhaltiger in Erinnerung bleiben als seine Spielintelligenz und Laufbereitschaft.

In der Spätphase seines Schaffens beim DFB-Team wirkte Podolski zuweilen sogar deplatziert im Wettkampf mit seinem eingeschränkten Aktionsradius - wie ein alter Straßenköter im Windhund-Rennen. Löw müsste das wissen, denn er hat Podolski zuletzt bei der EM 2016 für nur ganz wenige Minuten eingesetzt im Achtelfinale gegen die Slowakei.

Legendär: Podolski hilft Löw aus der Patsche

"Prinz Poldi" hatte immer Spaß NDR Info - Auf ein Wort - 22.03.2017 18:25 Uhr Autor/in: Martin Roschitz Jetzt ist Schluss mit Lustig - der Spaßvogel geht. Lukas Podolski macht sein Abschiedsspiel in der Nationalmannschaft. Martin Roschitz bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







Im Prinzip war Podolski schon vorher nur der Gute-Laune-Onkel - und das klingt jetzt möglicherweise negativer, als es gemeint ist. Denn Lukas Podolski hat sich wie kein Zweiter um den deutschen Fußball verdient gemacht. Vielleicht wollte Löw mit seiner Aussage darauf hinaus, dass Podolski in der spaßbefreiten Zone Nationalelf den Job des Humorbeauftragen erst geschaffen und seinem Chef am Ende sogar noch den Allerwertesten gerettet hat. Als nämlich Podolski es war, der bei der EM 2016 die Diskussion um Jogi Löws ordnenden Griff in die Hose beendete mit nur einem Satz: " 80 Prozent von Euch - und ich - kraulen sich auch mal an den Eiern."

"Die Köpfe hochkrempeln - und die Ärmel natürlich auch!"

Deutschland lacht - nicht über, sondern mit Podolski. Seine schnörkellosen Interviews legendär, auch nach Niederlagen: "So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere!" Der Kölner reifte in 13 Jahren Nationalelf immer mehr zum Entertainer und widerlegte ein ums andere Mal das Journalisten-Klischee, er sei ein schlichtes Gemüt. "Ich gebe euch kurze Antworten, dann müsst ihr nicht so viel schreiben!" - und lachte dabei sein Poldi-Lächeln.

Ein Typ zum Knutschen. Einer, über den es unzählige Anekdoten gibt. Einen Journalisten schubste er bei der WM-Vorbereitung 2014 in Südtirol in voller Montur in den Swimmingpool, weil der einen kritischen Artikel veröffentlicht hatte. Aber wer konnte dem Sonnenschein-Podolski schon böse sein? Beim nächsten Spruch war alles wieder gut: "Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln - und die Ärmel natürlich auch!"

"Rein das Ding - und ab nach Hause!"

Das tat man in seiner Heimatstadt im Jahr 2009, als ganz Köln sich streckte, um die Ablösesumme für eine Rückkehr Podolskis aus München aufzubringen. Die Supermarktkette Rewe zahlte am meisten, sie durfte deshalb auch die Pressekonferenz in Köln zum Podolski-Comeback ausrichten. Jemand fragte nach seiner Beziehung zu Rewe. Antwort Podolski: "Ich kaufe immer bei Edeka!"

Und zu wem gesellte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem WM-Triumph von Rio? Natürlich zu Prinz Kosmopoldi, der mehr Strahlkraft hatte als die, die im Maracana auf dem Rasen gestanden hatten. Jetzt ist also Schluss mit lustig oder wie Podolski sagen würde: "Rein das Ding - und ab nach Hause!"

