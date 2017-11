Stand: 03.11.2017 16:45 Uhr

Bundesliga braucht keine Oberschiedsrichter!

Wer hat das Sagen auf dem Fußballplatz? Der Videobeweis, der immer öfter zur Unterbrechung der Bundesligaspiele führt, erregt Fans, Vereine und Spieler gleichermaßen - und nun auch noch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Präsident Reinhard Grindel bestätigte auf NDR Info, dass er nichts davon wusste, dass die Regeln für den Einsatz des Videobeweises verschärft wurden. Er sei nicht glücklich damit und wünsche sich, dass der Videobeweis wie vorher verabredet nur bei glasklaren Fehlentscheidungen auf dem Platz zum Einsatz kommt. Was jetzt?

Ein Kommentar von Moritz Cassalette, NDR Hörfunk Sportredaktion

Im August, kurz vor dem Start der neuen Saison, kam ein Bundesliga-Schiedsrichter zu uns in die Redaktion, um uns die kleine Fußball-Revolution zu erklären. Es war ein pfiffiger Schiedsrichter, der uns 90 Minuten lang genau den lebhaften Vortrag hielt, mit dem er zuvor auch einigen Bundesliga-Mannschaften erklärt hatte, was denn nun eigentlich genau auf sie zukommt.

Videobeweis kann den Fußball gerechter machen

Diese 90 Minuten beseitigten viele Zweifel. So, wie es uns der Schiri erklärte, machte der Videobeweis Sinn. Er sagte: "Es wird viel weniger Spielunterbrechungen geben, als viele von Ihnen befürchten." Die wichtigste Info aber war: Der Videoassistent vor den Fernsehern in Köln greift nur dann ein, wenn der Schiedsrichter im Stadion wirklich einen ganz klaren, möglicherweise spielentscheidenden Fehler gemacht hat.

Wenn er einen Elfmeter gegeben hat, der ganz eindeutig keiner war. Wenn er einem Spieler nur Gelb zeigte, obwohl der seinem Gegenspieler fast das Bein gebrochen hat und dafür eigentlich Rot sehen müsste. So macht der Videobeweis den Fußball gerechter.

Grindel schiebt Verantwortung von sich weg

Aus der großen Chance ist aber inzwischen fast ein Eigentor geworden. Es ist dem Fußball-Fan nicht zu vermitteln, dass der DFB klammheimlich die Spielregeln für den Videobeweis verändert hat mit der Anweisung, dass der Assistent jetzt auch eingreifen soll bei Entscheidungen, die nicht eindeutig falsch sind.

Ohne, dass die Vereine davon wussten, ohne, dass die Fans noch durchblicken, und ohne - jetzt wird es absurd -, dass DFB-Präsident Reinhard Grindel eingeweiht war. Der hat sich nun im Interview auf NDR Info selbst aus der Schusslinie genommen und jegliche Verantwortung von sich geschoben.

Einerseits versucht er der Fußball-Nation deutlich zu machen: "Seht her: Ich habe damit nichts zu tun und bin ja auf eurer Seite." Andererseits wird die ganze Nummer für den DFB damit noch peinlicher. Bevor der Ball über die eigene Torlinie rollt, sollte der Verband ganz schnell für klare Verhältnisse sorgen. Es war sicher nicht im Sinne des Erfinders, dass die Bundesligaspiele inzwischen von einem Oberschiedsrichter in Köln geleitet werden.

DFB kann Fiasko noch verhindern

Und genau so ist es doch gerade: Jeder Referee im Stadion weiß, er kann pfeifen, was er will. Liegt er komplett daneben, schreit ihm sein Kollege schon aufs Ohr. Das nimmt dem Schiedsrichter auf dem Rasen den Druck, gefühlt fallen inzwischen pro Spiel aber mehr Videobeweis-Entscheidungen als Tore. Noch liegt der Ball nicht im eigenen Tor, noch kann der DFB das ganz große Fiasko verhindern.

Die jetzigen Verhältnisse machen den Fußball eher kaputt als dass sie ihm helfen. Im Millionengeschäft Bundesliga ist es sinnvoll, wenn technische Mittel zur Hilfe genommen werden - auch wenn dadurch ein paar Emotionen auf dem Weg bleiben könnten. Der DFB sollte allerdings schnell zurückkehren zum Modell, das uns der Bundesliga-Schiedsrichter vor der Saison in der Redaktion erklärt hatte. Sonst haben die Zweifler gewonnen.

