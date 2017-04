Stand: 06.04.2017 14:02 Uhr

VfL Wolfsburg: Rückschlag als Fortschritt

Die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Andries Jonker, die erste Nullnummer von Torjäger Mario Gomez seit vier Spielen und statt der möglichen vier nur noch einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang - für die Verantwortlichen beim VfL Wolfsburg sind das alles keine Gründe, sich Sorgen zu machen. Im Gegenteil: Jonker wertete das 0:1 gegen Freiburg sogar als Fortschritt: "Insgesamt war es vielleicht unser bestes Spiel bislang. 20 Minuten war das überragend. Wir machen in jedem Spiel entweder einen kleinen Schritt oder wie heute einen großen Schritt. Ich bin sehr zuversichtlich." Den nächsten kann seine Mannschaft schon am Sonnabend (15:30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) machen, wenn sie in Gelsenkirchen beim FC Schalke 04 antritt.

Rebbe sieht keine "Delle"

Sportchef Olaf Rebbe setzt ebenfalls auf die spielerische Entwicklung: "Wir sind uns unserer Stärke bewusst. Jeder hat gesehen, dass wir einen Plan haben, Fußball zu spielen. Gegen Freiburg haben halt die Tore gefehlt. Von einer Delle möchte ich da nicht sprechen." Auch die VfL-Profis lassen den Kopf nicht hängen. Philipp Wollscheid, der angesichts der Verletztenmisere in der Defensive nach über einem halben Jahr sein Bundesliga-Comeback gab, meinte: "Es ist falsch, immer auf die anderen zu achten. Wir müssen unsere Aufgaben selbst ordentlich machen."

Jonker: "Gomez nicht infrage stellen"

Das gilt vor allem für Stürmer Gomez, der am Mittwoch ausgerechnet als Kapitän mehrfach klarste Möglichkeiten vergab. "Wenn ich den Ball in der siebten Minute reinmache, gewinnen wir das Spiel", sagte Wolfsburgs Top-Torjäger (zwölf Treffer) selbstkritisch: "Dass wir bis zum Ende nicht alles gewinnen, war klar. Dass wir aber so ein Spiel verlieren, ist einfach bitter." Jonker wollte die ungewohnte Flaute von Gomez, der unter ihm als "Chef" schon bei Bayern München in jedem Spiel (neun Tore in fünf Partien) getroffen hatte, nicht überbewerten: "Man muss einfach Vertrauen in ihn haben und ihn nicht infrage stellen. Er gibt sich alle Mühe. Am Samstag gibt es eine neue Runde und eine neue Chance." Zudem wehrte sich der VfL-Coach dagegen, zu sehr von Gomez abhängig zu sein: "Wir müssen einfach den Mut haben, den Abschluss zu suchen", forderte der Niederländer: "Malli, Vieirinha, Didavi, Arnold, Blaszczykowski: Sie alle können Tore schießen."

