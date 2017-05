Stand: 13.05.2017 06:33 Uhr

Wolfsburg - Gladbach: Duell unter Freunden

Der VfL Wolfsburg und Dieter Hecking haben in dieser Bundesliga-Spielzeit ein kurioses Mit- und Gegeneinander erlebt. Zunächst sorgte der schwache Saisonstart im Oktober dafür, dass Hecking bei den Niedersachsen durch Valérien Ismaël ersetzt wurde. Dann verschafften die VfL-Fußballer ihrem Ex-Coach mehr oder weniger einen neuen Job: Der Wolfsburger Sieg am 20. Dezember in Mönchengladbach (2:1) war das Aus für den damaligen "Fohlen"-Trainer André Schubert - Hecking übernahm die Nachfolge. Knapp fünf Monate später kehrt der 52-Jährige nun an seine alte Wirkungsstätte zurück - die Gladbacher gastieren heute (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen werden ihren Ex-Trainer vor der Partie offiziell verabschieden.

So könnte der VfL Wolfsburg spielen





















Begegnung voller Respekt

Über seinen Ex-Club mag Hecking nicht reden: "Ich hoffe auf Verständnis, dass ich mich nicht zum Gegner äußern werde", sagte Hecking in einem Interview auf der Borussen-Homepage und erklärte: "Ich tue dies aus Respekt einem tollen Verein gegenüber und auch der Mannschaft, die mal mein Team war." Wolfsburgs Kapitän Luiz Gustavo äußerte sich im "kicker" ähnlich: "Wir hatten zusammen eine Superzeit, er hat unseren Respekt." Einen Vergleich zwischen Hecking und dem jetzigen VfL-Coach Andries Jonker (folgte auf Ismaël) mochte der Brasilianer nicht ziehen: "Zwei verschiedene Typen, beide haben ihre Philosophie." Aber auch die beiden Trainer funken auf einer Wellenlänge: Jonker war in Wolfsburg von 2012 bis 2014 Heckings Assistent, ehe er als Jugendkoordinator zum FC Arsenal nach London ging. Als Hecking in Gladbach Trainer wurde, soll er sich auch um Jonker bemüht haben.

Nun ist Jonker wieder in Wolfsburg und ahnt um die Schwere seiner Aufgabe gegen seinen Ex-Chef: "Er braucht keine Analysen von den Scouts zu lesen. Er kennt die Spieler, das hilft ihm einigermaßen." VfL-Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui hingegen sieht wiederum einen Vorteil für sich und sein Team. "Wir sind nicht die gleiche Mannschaft wie damals", sagte der Franzose. "Wir haben jetzt zudem einen neuen Trainer mit neuen Ideen. Wir wissen besser Bescheid über Dieter Hecking und Dirk Bremser."

Jonker: "Wir spielen gegen Gladbach, nicht gegen Hecking"

VfL Wolfsburg: Mit Casteels zum Klassenerhalt? NDR Info - 11.05.2017 19:25 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten Wolfsburgs Koen Casteels steht sinnbildlich für die Wolfsburger Saison: mal Nummer eins, mal Ersatz, jetzt wieder im Tor des VfL - ein stetes Auf und Ab.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vor allem aber weiß Hecking offenbar darüber besser Bescheid, wie man ein Team aus dem Tabellenkeller führt. Als er die Borussia übernahm, rangierten sie als 14. hinter den punktgleichen Wolfsburgern. Inzwischen ist Gladbach Neunter und hat noch die Chance, sich für die Europa League zu qualifizieren. Für den VfL hingegen ist die Abstiegsgefahr immer noch groß - und die Situation könnte sich mit einer Niederlage am Wochenende dramatisch zuspitzen. Deshalb rückt die Hecking-Rückkehr für Jonker auch in den Hintergrund: "Ich habe mit der Mannschaft in den vergangenen zwei Monaten nicht über Dieter Hecking gesprochen. Das war und ist kein Thema. Wir spielen gegen Mönchengladbach und nicht gegen Hecking", erklärte er in der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung".

Weitere Informationen 05:30 min Schlagzeilen-Orakel: Abstiegskampf und Muttertag Anstuss, Folge 5: Kann Wolfsburg gegen Gladbach punkten? Welche Schlagzeilen produziert das Bundesliga-Wochenende? NDR Sportreporter Michael Augustin und Fabian Wittke blicken voraus. Video (05:30 min) Das Restprogramm im Bundesliga-Abstiegskampf HSV und Wolfsburg: Zwei Bundesliga-Nordclubs müssen noch um den Klassenerhalt bangen. Das Restprogramm im Abstiegskampf im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 13.05.2017 | 15:00 Uhr