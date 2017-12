Stand: 11.12.2017 19:56 Uhr

Wolfsburg siegt im Topspiel und ist wieder Spitze von Matthias Heidrich, NDR.de

Mit einem Heimsieg im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg die Tabellenspitze zurückerobert. Der Meister feierte am Montagabend nach drei Wochen ohne Pflichtspiel einen verdienten 3:1 (3:1)-Sieg gegen Verfolger FC Bayern München und löste damit den SC Freiburg an der Spitze des Tableaus ab. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) steht für die VfL-Frauen mit der Auswärtspartie beim 1. FC Köln das letzte Spiel im Jahr 2017 an.

Das für Donnerstag angesetzte DFB-Pokal-Achtelfinale der Wolfsburgerinnen beim BV Cloppenburg wurde erneut wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und wird erst im kommenden Februar ausgetragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

2:0 nach fünf Minuten - Traumstart für VfL-Frauen

Die Wolfsburgerinnen konterten die offensiv eingestellten Münchnerinnen in den ersten fünf Minuten zweimal gnadenlos aus und legten so einen Traumstart hin. Nach nicht einmal 120 Sekunden schickte Pernille Harder Ewa Pajor auf die Reise. Die Polin bewies Übersicht und jede Menge Ballgefühl, als sie das Leder über FCB-Torfrau Manuela Zinsberger hinweg ins lange Eck lupfte - 1:0 für den VfL. Drei Minuten später tanzte Caroline Graham Hansen durch die Abwehrreihen der Gäste und bediente die besser postierte Sara Björk Gunnarsdottir - 2:0 für Wolfsburg.

Damnjanovic verkürzt, Popp steht goldrichtig

Es ging Schlag auf Schlag in dieser spektakulären Anfangsphase. In der achten Minute antworteten die Bayern. Einen Pass zwischen die zu weit auseinander stehenden Nilla Fischer und Lena Goeßling nahm FCB-Stürmerin Jovana Damnjanovic, von 2013 bis 2015 noch beim VfL unter Vertrag, dankend mit und verkürzte auf 1:2. Nach dem fulminanten Auftakt verflachte die Partie ein wenig. Das 3:1 für den VfL durch Alexandra Popp kam überraschend (32.). Münchens Melanie Behringer verlängerte eine Ecke unglücklich über Zinsberger hinweg auf den zweiten Pfosten, wo Wolfsburgs Nationalstürmerin goldrichtig stand und per Kopf ins lange Ecke traf.

Wullaert spuckt und macht es noch mal spannend

Fußballerisch konnten die Wolfsburgerinnen nach dem Seitenwechsel nicht an das Niveau der ersten Hälfte anschließen. Stattdessen dezimierten sich die VfL-Frauen durch eine Undiszipliniertheit selbst. Tessa Wullaert sah in der 63. Minute zunächst Gelb für ein Foul, spuckte dann demonstrativ vor die Füße von Schiedsrichterin Katrin Rafalski (Bad Zwesten), die der Wolfsburgerin für diese Unsportlichkeit folgerichtig Gelb-Rot zeigte. Glück für die Gastgeberinnen, dass die Unparteiische kurze Zeit später die Karten stecken ließ, als Popp Damnjanovic mit der Brust zu Boden checkte (65.). Die Bayern-Stürmerin hatte zuvor zur Harakiri-Grätsche angesetzt, die Wolfsburgerin aber weit verfehlt.

Damnjanovic' Zeigefinger

Aber auch in Unterzahl geriet der Sieg der gut verteidigenden Niedersächsinnen nicht in Gefahr, zu ideenlos präsentierten sich die Münchnerinnen. Zsanett Jakabfi hätte für den Meister in der 86. Minute sogar noch auf 4:1 erhöhen müssen, scheiterte aber frei vor Zinsberger mit einem Heber. Einen passenden Schlusspunkt hinter eine in Hälfte zwei bisweilen hitzige Partie setzte dann Damnjanovic. Die seit der Aktion gegen Popp ausgepfiffene Angreiferin forderte die VfL-Fans mit aufgelegtem Zeigefinger zum Schweigen auf und sah dafür in der Nachspielzeit ebenfalls Gelb-Rot.

