Stand: 31.01.2017 13:27 Uhr

Dejagah: "Ich bin bereit für die Bundesliga"

Neben Torwart Diego Benaglio und Rekordspieler Marcel Schäfer ist er der einzige Profi im VfL-Kader, der mit den Wolfsburgern 2009 Meister wurde: Allein die guten Erinnerungen dürften jedoch nicht ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass die Niedersachsen Ashkan Dejagah zurückgeholt haben. Die Personalie überrascht - vor allem deshalb, weil der 30-Jährige, der vom katarischen Erstligisten Al-Arabi kommt, beinahe ein Jahr ohne Pflichtspielpraxis ist. Dennoch sind die Wolfsburger von ihrem Last-Minute-Transfercoup überzeugt: "Ashkan ist eine gute Ergänzung für unseren Kader. Er kann uns bereichern", erklärte Sportchef Olaf Rebbe.

Gegen Köln schon im Kader?

Tatsächlich fehlte den Wolfsburgern nach dem Abschied von Daniel Caligiuri (zu Schalke) ein Flügelspieler: "Ashkan ist genau so ein Spielertyp, wie wir ihn noch brauchten", sagte Trainer Valérien Ismaël am Dienstag: "Wir brauchen Spieler, die Bock auf den VfL haben. Er erfüllt das." Die Chance, dass der Neuzugang am Sonnabend beim Auswärtsspiel in Köln zum Kader zählt, bezeichnete der Deutsch-Franzose als "durchaus gegeben". Er habe im ersten Training gleich gemerkt, dass Dejagah ("ich bin bereit für die Bundesliga") fit sei.

Nach dem Meisterjahr ging es abwärts

Weitere Informationen 05:44 min Ashkan Dejagah zurück in Wolfsburg 31.01.2017 14:25 Uhr NDR Info Bei Al-Arabi in Katar ausgemustert, nun ein Hoffnungsträger in Wolfsburg: Der VfL hat überraschend Ashkan Dejagah zurückgeholt. Der Neuzugang im Interview. Audio (05:44 min)

Dennoch sind Zweifel angebracht: Schon nach dem Meisterjahr kam Dejagah bei den "Wölfen" immer seltener zum Einsatz, bekam dann die Chance für einen Wechsel in die englische Premier League zum FC Fulham. Den Londoner Club verließ er nach dem Abstieg 2014 trotz eines laufenden Vertrags in Richtung Katar. "Es wird immer unsere Politik sein, auf Spieler zu setzen, die sich dem Club verbunden fühlen und den Wunsch haben, für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten", sagte Fulhams damaliger Trainer Felix Magath. Nicht gerade warme Abschiedsworte, die Dejagah, der 43 Mal für die "Cottagers" auflief. Aber angesichts des Jahresgehalts im Wüstenstaat - kolportierte 6,3 Millionen Euro - zu verschmerzen. Seit vergangenem Sommer kam Dejagah als "überzähliger Ausländer" für Al-Arabi nur noch in Freundschaftsspielen zum Einsatz, hielt sich mit eigenen Fitness-Trainern in Form. Als dann Ex-Club Wolfsburg anfragte, sagte der Mittelfeldakteur sofort zu: "Ich hatte immer im Kopf, dass ich eines Tages zurückkommen wollte. Wolfsburg ist etwas ganz Besonderes für mich."

Dejagah: "Fans müssen hinter uns stehen"

Der Deutsch-Iraner, der für den VfL von 2007 bis 2012 in 132 Bundesligapartien auflief, weiß, worauf er sich beim Tabellen-14. eingelassen hat: "In der Situation des Clubs zählt jeder Zweikampf. Wir müssen im Kopf den Schalter umlegen. Im Abstiegskampf muss man kämpfen", erklärte der Mittelfeldspieler. Der einstige Fan-Liebling (Spitzname "Asche") will auch die VfL-Anhänger mobilisieren: "Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu den Fans". Ich hoffe, dass sie auch jetzt hinter uns stehen. Die Mannschaft braucht das jetzt."

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 31.01.2017 | 14:25 Uhr