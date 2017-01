Stand: 13.01.2017 14:02 Uhr

VfL Wolfsburg: Aufbruchstimmung in der Autostadt von Matthias Heidrich, NDR.de

Es ist gar nicht so lange her, da wurde der VfL Wolfsburg als erster Herausforderer des FC Bayern München gehandelt. 2015 waren die Niedersachsen Vizemeister und Pokalsieger. Trainer Dieter Hecking und Manager Klaus Allofs hatten einen guten Job gemacht. Eineinhalb Jahre später sind beide nicht mehr da und die "Wölfe" kämpfen gegen den Abstieg. Der Teamcheck mit Rück- und Ausblick:

So lief die Hinrunde

16 Punkte nach 16 Spielen, das hat sich beim VfL Wolfsburg wohl niemand selbst in den übelsten Träumen vorstellen können. Die erste Saisonhälfte der "Wölfe" war gemessen an den Ansprüchen und Mitteln des Werksclubs ein Desaster. Mit fünf Punkten aus den ersten drei Partien lief es für die Niedersachsen zunächst noch ordentlich, doch es folgte eine Durststrecke von sechs Spielen mit fünf Niederlagen und einem mickrigen Remis (0:0 gegen Mainz). Zu diesem Zeitpunkt hatte Manager Klaus Allofs bereits die erste Trainerentlassung seiner Laufbahn vollzogen und Dieter Hecking weggeschickt. U23-Coach Valérien Ismaël übernahm erst interimsweise, dann fest. Unter dem Ex-Profi lief es zunächst auch nicht besser. Im Gegenteil, beim 1:2 zu Hause gegen Leverkusen skandierten die Fans "scheiß Millionäre" und blockierten hinterher die Stadionausfahrt. Mario Gomez und Co. mussten die VfL-Anhänger beruhigen. Der Tiefpunkt in der ersten Saisonhälfte.

Immerhin feierte der VfL mit dem Franzosen Mitte Dezember gegen Frankfurt den ersten Heimsieg der Saison. Das folgende 2:1 in Gladbach kurz vor der Pause sorgte sogar für etwas Aufbruchstimmung in der Autostadt.

Wer kommt, wer geht?

Ähnlich wie beim HSV ist der Blick auf die Abgänge vor allem auch abseits des Platzes beim VfL Wolfsburg der entscheidende. Nach Hecking im Oktober musste auch Manager Allofs im Dezember seinen Hut nehmen. Die Liste der teuren Fehleinkäufe gepaart mit der sportlichen Misere wurde ihnen zum Verhängnis. Bezeichnend, dass Nachfolger Olaf Rebbe, zuvor Allofs' rechte Hand, das Dauerthema Julian Draxler schnell und geräuschlos abhandelte und den seit dem Sommer schon abwanderungswilligen Weltmeister für rund 45 Millionen Euro an Paris Saint-Germain weiterreichte. Ein Großteil des Geldes reinvestierten die "Wölfe" in eine winterliche Frischzellenkur für fast alle Bereiche im Team. Der Angreifer Paul-Georges Ntep und der "Sechser" Riechedly Bazoer sind nun Wolfsburger, ebenso wie Spielmacher Yunus Malli, den Rebbe für 12,5 Millionen Euro aus Mainz holte. Spielberechtigt ist seit Januar zudem Victor Osimhen. "Die Neuen sind vielversprechend. Yunus Malli hat etwas, was wir durch Daniel Didavis Probleme in der Hinrunde nicht hatten", frohlockte Gomez zuletzt. Kreativspieler Didavi absolvierte aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme lediglich sechs Ligaeinsätze, davon keinen über 90 Minuten. Auch ein Grund, warum die Wolfsburger hinter den Erwartungen zurückblieben.

Trainer Ismaël: Gestärkt nach schwerem Start

Valérien Ismaëls Start nach der Hecking-Entlassung war einer unter Vorbehalt. Der Verein gab offen zu, den Markt nach Alternativen zu sondieren, hatte Bruno Labbadia im Visier und David Wagner ein Angebot vorgelegt. Doch der Teammanager des englischen Zweitligisten Huddersfield Town lehnte kurz vor Weihnachten ab. Dass das Team zeitgleich gegen Frankfurt und Gladbach endlich wieder Siege einfuhr und sich zudem für Ismaël aussprach ("Er hat die Mannschaft mit seiner Art, seinem Engagement und seiner Hingabe nach vorne gebracht", sagte Gomez), löste bei den VfL-Verantwortlichen einen Sinneswandel aus. Sie stärkten dem Franzosen den Rücken. Auch, weil dieser die Zügel merklich angezogen hat. "Es hat mich schon ein bisschen an Felix Magath erinnert. Vor allem die Medizinbälle", sagte Verteidiger Ricardo Rodriguez dem "kicker" nach dem Ende des Trainingslagers im spanischen La Manga.

Ausblick auf die Rückrunde

Eine gute Grundlagenarbeit, Verstärkungen und eine viel bessere Stimmung innerhalb des Teams sind gute Voraussetzungen für die Wolfsburger, um sich in der zweiten Saisonhälfte schnell aus dem Tabellenkeller zu verabschieden. Das Auftaktprogramm mit zwei Heimspielen zu Beginn gegen den HSV und Augsburg sowie dem folgenden Auswärtsauftritt in Köln bietet alle Möglichkeiten dazu. "Alle sind befreiter. Die, die hier sind, haben wirklich Lust auf die Rückrunde und wollen es auch besser machen als in der Hinrunde", berichtete Gomez, dessen eigene Bilanz-Verbesserung ebenfalls ein wichtiger Faktor ist. "Vier Tore sind nicht mein Anspruch", sagte der Nationalspieler. "Ich muss und will mehr Tore machen."

