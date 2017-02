Stand: 12.02.2017 17:23 Uhr

Rückkehrer Didavi schießt Wolfsburg zum Sieg von Florian Neuhauss, NDR.de

Befreiungsschlag gelungen! Der VfL Wolfsburg hat am Sonntag sein Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (0:1) gewonnen. Nach enttäuschender erster Hälfte und verdientem Rückstand zeigten die "Wölfe" Zähne. Weil Werder Bremen am Vortag auch das vierte Spiel des Jahres verloren hatte, baute die Mannschaft von Trainer Valérien Ismaël ihren Vorsprung auf die Abstiegszone auf sechs Punkte aus.

Gleich doppelt freuen konnte sich Torhüter Diego Benaglio, der wieder Bundesliga-Rekordspieler des VfL ist. Der Kapitän ist mit seinem 257. Einsatz an Marcel Schäfer vorbeigezogen und nun alleiniger Rekord-Halter.

Die Bundesliga-Rekordspieler der "Wölfe"



















Wolfsburg stoppt Hoffenheim auch mit Härte nicht

20.Spieltag, 12.02.2017 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg 2:1



Hoffenheim Tore: 0:1 Zuber (26.) 1:1 Arnold (50.) 2:1 Didavi (73.)

VfL Wolfsburg: Benaglio - Knoche, Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez - Bazoer (46. Didavi) - Vieirinha (60. Blaszczykowski), Seguin, Arnold, Gerhardt - Malli (90. Träsch) - Gomez

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, B. Hübner - Kaderabek, Zuber - Rudy - Demirbay, Amiri (83. Schwegler) - Uth (23. Terrazzino), Kramaric (58. Szalai)

Zuschauer: 23148



Weitere Daten zum Spiel

Bei den "Wölfen" feierte Zwölf-Millionen-Winterzugang Riechedly Bazoer sein Bundesliga-Debüt. Doch auch der 20-jährige Niederländer konnte nicht verhindern, dass die Gäste immer wieder ihre gefährlichen Konter starteten. Die Wolfsburger begegneten dem Tempo immer wieder mit kompromissloser Zweikampfführung - und wussten sich teilweise nur mit unfairem Einsatz zu helfen. In der 16. Minute stieg Maximilian Arnold erst seinem Gegenspieler Marc Uth auf den Oberschenkel, dann foulte Ricardo Rodriguez den vorpreschenden Pavel Kaderabek ganz kurz vor dem Sechzehner. Der Schweizer sah anders als Arnold, der auch mindestens hätte verwarnt werden müssen, die Gelbe Karte. Beim folgenden Freistoß von Kerem Demirbay wäre Benaglio chancenlos gewesen, der Keeper hatte aber Glück, dass der Ball nur an die Latte klatschte. In der 26. Minute musste der Schlussmann hinter sich greifen. Nadiem Amiri dribbelte sich in Hochgeschwindigkeit durchs VfL-Mittelfeld und hebelte mit einem Pass auch noch die Abwehr aus. Steven Zuber war frei durch und traf platziert zur Pausen-Führung. Diese hätte auch noch höher ausfallen können, aber Benaglio riss beim Schuss von Amiri gerade noch die Pranke hoch (42.).

"Wölfe" laufen Sturm

Zur Pause brachte Ismaël im zuvor lange verletzten Daniel Didavi eine frische Offensivkraft - und der Joker hatte prompt die erste Chance der "Wölfe". Sein Kopfball nach einer Ecke flog aber über das Tor (48.). Auch an der nächsten Aktion war der ehemalige Stuttgarter beteiligt. Nach Didavis Pass lief Mario Gomez frei aufs Tor zu, doch Keeper Oliver Baumann lenkte den Ball noch zur Ecke. Aller guten Dinge waren aber drei, nach dem Rodriguez-Eckstoß fiel der 1:1-Ausgleich: Niklas Süles Kopfball landete direkt vor dem Strafraum bei Arnold und der jagte den Ball mit seinem starken linken Fuß unnachahmlich ins Toreck (50.). Die "Wölfe" holten in wenig Minuten alles nach, was sie vor der Pause versäumt hatten. Nur zwei Minuten später wuchtete Arnold den Ball wieder aufs Tor, diesmal lenkte Baumann den Schuss aber noch um den Pfosten.

Hin und Her - mit besserem Ende für den VfL

Die Gastgeber drängten auf das 2:1 und wären beinahe wieder in Rückstand geraten. Doch Benaglio brachte noch die Fingerspitzen an einen gefährlichen Aufsetzer von Amiri (55.) und parierte noch stärker gegen Demirbay (59.). Wenig später mussten Rodriguez, Benaglio und Jakub Blaszczykowski, der den zweimal abgefälschten Schuss von Adam Szalai noch von der Linie kratzte, ihre Kräfte vereinen (67.).

Doch die Wolfsburger nahmen den Kampf an. Didavis Schuss verfehlte das Tor (62.), Yannick Gerhardt scheiterte denkbar knapp mit seinem Versuch, Baumann zu tunneln (71.). Besser lief es zwei Minuten später. Nach einem Rodriguez-Freistoß köpfte Robin Knoche zu Didavi, der den Ball freistehend über die Linie drückte. Um ein Haar wäre die "Wölfen" prompt die Entscheidung gelungen, doch Baumann rettete den Ball, nachdem Gomez ihn getunnelt hatte, noch auf der Linie (76.). Doch auch ohne den dritten eigenen Treffer, reichte es für den VfL zum so wichtigen Sieg.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.02.2017 | 22:50 Uhr