"Wölfe" mit Pokal-Rückenwind nach Schalke

Im Pokal ist es ihm am Mittwoch beim 1:0-Erfolg gegen Hannover 96 erstmals gelungen, jetzt würde VfL-Trainer Martin Schmidt auch in der Bundesliga sehr gern einen Dreier mit Wolfsburg einfahren. Die Aufgabe ist allerdings alles andere als einfach. Der Fußballlehrer ist am Sonnabend (15.30 Uhr im Live-Ticker bei NDR.de) mit seinem Team bei Schalke 04 zu Gast, die neben einem souveränen Pokal-Auftritt bei Wehen Wiesbaden in der Liga drei Erfolge in Serie aufzuweisen haben. „Schalke ist in seinem eigenen Haus natürlich der Favorit. Die Mannschaft ist sehr solide und hat sich auf Platz fünf vorgearbeitet. Deshalb gehen wir dort als Herausforderer hin“, so Schmidt.

Schmidt: In Führung gehen, auf Sieg spielen

VfL-Coach Schmidt: "Die mentale Stärke wächst"







Er ist allerdings überzeugt davon, dass der Sieg im Pokal den "Wölfen" Rückenwind gibt: "Das war ein wichtiger Schritt für uns, auch mental", sagte der Trainer im Gespräch mit NDR 2, für den in der Liga fünf Remis in Folge zu Buche schlagen. Das brachte ihn bei Spöttern den Spitznamen "Remis-Schmidt" ein, den der Schweizer natürlich gern schnellstmöglich ablegen würde. "Der nächste Schritt muss sein, in Führung zu gehen und über unseren Teamspirit und unsere Mentalität, die uns gewachsen ist, den Sieg anzuvisieren“, traut Schmidt seiner Mannschaft einen Sieg auf Schalke durchaus zu.

Kapitän Camacho fällt aus

Bei dem Vorhaben sicher nicht dabei sein wird Kapitän Ignacio Camacho, der sich am Mittwoch am Sprunggelenk verletzt hat (voraussichtlich zwei Wochen Pause) und Sebastian Jung (Aufbautraining). Schmidt kündigte für das dritte Spiel innerhalb einer Woche Veränderungen an: „Es wird eine normale Rotation geben. Wir hatten in jedem Spiel ein, zwei Wechsel. Auf laufintensiven Positionen werden wir den einen oder anderen tauschen“, sagte der 50-Jährige. Vermutlich wird Josuha Guilavogui für Camacho in die Startelf rücken. Auch der im Pokal nicht eingesetzte Gian-Luca Itter könnte links in eine Viererabwehrkette rücken. Sollte Schmidt wie im Pokal mit einer Dreierkette agieren, wäre wohl Robin Knoche in der Defensive erste Wahl.

