Stand: 01.03.2017 13:21 Uhr

Wolfsburg-Idol Schäfer wird ein "Rowdy"

Nach fast zehn Jahren beim VfL Wolfsburg sucht Marcel Schäfer eine neue Herausforderung. Der Linksverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vom Fußball-Bundesligisten zu den Tampa Bay Rowdies, die in der zweiten US-Liga spielen. Schäfer wird nicht nur als Profi auf dem Platz stehen, sondern auch im Managementbereich des Clubs aus Florida arbeiten. Der Abschied aus Wolfsburg ist jedoch nur ein Abschied auf Zeit. 2019 wird Schäfer zum VfL zurückkehren und bei den Niedersachsen im Managementbereich arbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Mittwoch unterzeichnet. Am Sonntag (22.50 Uhr) ist Schäfer zu Gast im Sportclub des NDR Fernsehens.

"Es geht ein Traum in Erfüllung"

"Mit dem Wechsel in die USA geht für meine Familie und mich ein Lebenstraum in Erfüllung. Ich nehme diese Herausforderung mit großer Erwartung an", sagte Schäfer. VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe: "Marcel hat Maßstäbe gesetzt, wie man sich als Profisportler neben der rein sportlichen Leistung auch noch persönlich in einen Verein einbringen kann." Nicht zuletzt deshalb ist Schäfer seit Jahren Publikumsliebling in Wolfsburg. Mit dem VfL wurde er 2009 deutscher Meister und 2015 Pokalsieger. 256 Mal stand Schäfer in der Bundesliga auf dem Platz. Lediglich Diego Benaglio kam noch öfter zum Einsatz.

US-Pläne gibt es schon lange

Pläne, in den USA zu spielen und anschließend in Wolfsburg im Management zu arbeiten, hat Schäfer schon längere Zeit. Im August schloss er am VfL-Campus eine Weiterbildung im Sportmanagement ab. Erste Manager-Erfahrungen wird Schäfer nun in Tampa Bay sammeln, ehe er zurück zu den "Wölfen" kommt. "Ich freue mich schon jetzt sehr auf die Zusammenarbeit mit Marcel", betonte Rebbe.

