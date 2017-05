Stand: 10.05.2017 14:54 Uhr

Wolfsburgs Rodriguez: Mailand macht ernst

Ricardo Rodriguez kann aktuell nicht mit dem Team des VfL Wolfsburg trainieren. Der Schweizer laboriert immer noch an einer Knöchelverletzung, konnte zuletzt beim Sieg in Frankfurt nicht mitwirken. Auch sein Einsatz am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) im vorletzten Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach ist ungewiss. Es könnte die letzte Möglichkeit für den Linksverteidiger sein, im VfL-Stadion aufzulaufen. Italienische Medien und der "kicker" berichten, dass Rodriguez vor einem Wechsel zum AC Mailand stehe. Der 24 Jahre alte Nationalspieler soll sich mit Milan weitestgehend einig sein.

Ablösesumme der Knackpunkt

Die Berater des Schweizers wurden auf der Geschäftsstelle des italienischen Topclubs gesichtet. Was nun noch fehlt, ist die Einigung mit dem VfL. Dort besitzt der Nationalspieler einen Vertrag bis 2019. Dank einer Klausel soll Rodriguez die abstiegsbedrohten Niedersachsen für eine festgeschriebene Ablösesumme von rund 22 Millionen Euro verlassen können. Der AC Mailand möchte offenbar "nur" 20 Millionen zahlen. Das liegt nicht allzu weit auseinander.

Seit 2012 in Wolfsburg

Seit 2012 trägt Rodriguez das Trikot der Wolfsburger. Felix Magath hatte den Linksfuß für rund acht Millionen Euro vom FC Zürich geholt. Der Schweizer entwickelte sich beim VfL zu einem der besten Linksverteidiger Europas. Auch, wenn er in dieser Saison wie viele andere Wolfsburger unter seinen Möglichkeiten blieb. Interessenten für den Verteidiger, der bislang 149 Bundesligaspiele (15 Tore) für den VfL absolviert hat, gab es immer wieder. Der AC Mailand scheint nun den Zuschlag zu bekommen.

