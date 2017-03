Stand: 12.03.2017 16:05 Uhr

Wolfsburg: Mit Jonkers Penetranz aus dem Keller von Matthias Heidrich, NDR.de

Über den Effekt oder auch Nicht-Effekt von Trainerwechseln im Profifußball ist schon viel geschrieben worden. Ein wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2011, bei dem die Verfasser 150 Trainerentlassungen in der Bundesliga von 1963 bis 2009 untersucht haben, kam zusammengefasst zu dem Schluss: Ein Wechsel auf der Trainerbank bringt überwiegend nichts, die Spielstärke des Teams ändert sich dadurch nicht. Der VfL Wolfsburg aus dem Frühjahr 2017 passt so gar nicht in dieses Ergebnis. Verantwortliche und Spieler singen ein Loblied auf den neuen Coach Andries Jonker, der die "Wölfe" nach dem Remis in Mainz nun zum Überraschungssieg in Leipzig gecoacht hat. Was in der Würdigung von Jonkers Arbeit mitschwingt, ist die Kritik an Vorgänger Valérien Ismaël.

Jonker & Gomez: Wolfsburgs neues Erfolgsduo NDR 2 - 11.03.2017 21:10 Uhr Autor/in: Kunze, Tabea Dem VfL Wolfsburg gelingt mit dem 1:0 in Leipzig der ersten Sieg unter Trainer Andries Jonker. Auch weil eine besondere Serie weitergeht.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Er gibt im Training keine Ruhe, bis wir es alle können"

Sportchef Olaf Rebbe äußerte diese nach dem 1:0 gegen den Aufsteiger ziemlich unverblümt. Unter Ismaël habe der VfL "dieselbe Mannschaft gehabt", sagte der Manager, "heute hatten wir aber einen klaren Plan, und den hat der neue Trainer aufgestellt". Siegtorschütze Mario Gomez stieß in dasselbe Horn: "Der Sieg war kein Zufall. Wir wussten bis ins Detail, wie Leipzig spielt. Wir haben uns Dinge schon die ganze Woche vorgenommen, bei denen wir uns wirklich etwas ausgerechnet haben." Eine akribisch ausgearbeitete, auf den Gegner abgestimmte und ausgiebig eingeübte Taktik war der Schlüssel zum Erfolg für die Niedersachsen. Diese Penetranz sei eine große Qualität Jonkers, lobte Gomez. "Er gibt im Training keine Ruhe, bis wir es endlich alle können."

Mit Risiko nach vorne spielen

Für das Leipzig-Spiel bedeutete das, die Räume zwischen Mittelfeld und Abwehr so eng wie möglich zu halten und bei Ballgewinn mit Risiko, scharf, schnell, aber flach in den Lauf des Mitspielers nach vorne zu spielen. "Das haben wir lange nicht gemacht. Dementsprechend war das ein großer Schritt nach vorne. Nicht nur, weil wir die drei Punkte geholt haben", sagte Gomez.

Gomez und seine persönliche "Jonker-Serie"

Weitere Informationen Jonker-Effekt: "Wölfe" siegen bei RB Leipzig Der VfL Wolfsburg hat die Überraschung geschafft. Das Team des neuen Trainers Andries Jonker gewann am Sonnabend beim Tabellenzweiten RB Leipzig und kletterte auf den 14. Rang. mehr

Den Nationalstürmer nimmt der Niederländer besonders in die Pflicht. "Die Woche ist schon intensiv für mich. Der Trainer fordert extrem viel von mir. Er macht mich auch rund, wenn ich nicht da bin, wo ich sein muss. Er treibt und schiebt mich, das war damals schon unter Louis van Gaal so", sagte der Torjäger. Bereits beim FC Bayern München hatte Jonker ein besonderes Auge auf Gomez. Als der damalige Co-Trainer nach dem Abgang van Gaals 2011 zum Interimscoach aufstieg, dankte es ihm der Stürmer und traf in allen fünf Spielen. Mit den Toren gegen Mainz und Leipzig setzte Gomez diese kuriose "Jonker-Serie" fort.

Nächste VfL-Station ist am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) das Heimspiel gegen Darmstadt. "Dann fangen wir wieder bei Null an", sagte Jonker nach dem Leipzig-Sieg. Wohlwissend, dass der Plan für das Spiel gegen den Tabellenletzten ab Montag penetrant eingeübt wird.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.03.2017 | 22:50 Uhr