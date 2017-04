Stand: 13.04.2017 14:36 Uhr

Wolfsburg auf der Suche nach dem Jonker-Effekt

Der VfL Wolfsburg schien die Kurve schon gekriegt zu haben. Nachdem Andries Jonker das Traineramt beim Fußball-Bundesligisten von dem bisweilen überfordert wirkenden Valérien Ismaël übernommen hatte, holten die Niedersachsen acht Punkte aus vier Spielen, gewannen sogar in Leipzig. Mit dem akribischen Niederländer tat sich ein Weg aus dem Tabellenkeller auf - scheinbar. Dann folgten die Pleite gegen Freiburg und das Defensiv-Fiasko auf Schalke, die den Jonker-Effekt verpuffen ließen und den ambitionierten Werksclub vor dem Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) gegen den FC Ingolstadt gehörig unter Druck setzen. Der VfL-Coach geht das Keller-Duell gelassen an: "Das Spiel gegen Ingolstadt ist zwar ein sehr wichtiges Spiel, aber das ist jedes."

Schalke-Spiel als Warnung

Der Tabellen-17. aus Ingolstadt feierte zuletzt drei Siege in Folge und brachte sich so in Schlagdistanz zu den drei Plätzen besser postierten "Wölfen". Bei einem Sieg des Audi- gegen den VW-Clubs wären die Bayern an den Norddeutschen vorbei. Ein Horror-Szenario für den VfL, für den anschließend das Auswärtsspiel bei der heimstarken Hertha und die Heimpartie gegen Bayern München anstehen. So gesehen ist ein Sieg gegen den FCI eigentlich Pflicht, verlieren auf den Fall verboten. "Seit ich hier bin, haben wir fünf ordentliche Spiele gemacht und eine Klatsche auf Schalke bekommen. Was mich positiv stimmt, ist, wie die Mannschaft jetzt mit diesem Spiel umgeht. Wir wollen das wiedergutmachen", so Jonker.

Zuspruch von Ex-"Wolf" Schäfer

Zuspruch bekamen die Wolfsburger von einem alten Kollegen. Der langjährige VfL-Kapitän Marcel Schäfer, im Winter zu den Tampa Bay Rowdies in die USA gewechselt, rechnet fest mit einem Befreiungsschlag. "Ich bin überzeugt davon, dass wir Ingolstadt zu Hause schlagen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir in einer ordentlichen Ausgangsposition, was die schwierigen restlichen Spiele betrifft. Dafür braucht man jetzt eben die drei Punkte."

Gomez-Sperre droht

Nach dem Schalke-Spiel hatte Jonker vor allem angemahnt, dass eine solch schwache Defensivleistung die Ausnahme bleiben müsse. Allerdings sah es offensiv auch nicht viel besser aus bei den Niedersachsen. Mario Gomez' siebtes Tor in den jüngsten sechs Spielen war nur Kosmetik. Erfolg oder Misserfolg sind beim VfL Wolfsburg derzeit sehr eng mit dem treffsicheren Nationalstürmer verknüpft. Umso bitterer, dass Gomez dem VfL im Saisonendspurt sehr wahrscheinlich noch ein Spiel fehlen wird. Er steht bei vier Gelben Karten. Eine weiter würde eine Partie Pause für Gomez bedeuten.

