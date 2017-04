Stand: 04.04.2017 12:46 Uhr

Wolfsburg stoppen heißt Gomez stoppen von Matthias Heidrich, NDR.de

Die Rechnung geht eigentlich ganz einfach für Christian Streich. "Wenn wir ein Topspiel machen, wird Mario Gomez kein Tor schießen und keins vorbereiten", sagte der Trainer des SC Freiburg vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel seiner Elf am Mittwochabend (20 Uhr / im NDR Livecenter) beim VfL Wolfsburg. Das Problem: Gomez zu stoppen, scheint momentan ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Der Nationalstürmer hat in den jüngsten vier Partien alle sechs Tore der "Wölfe" erzielt und damit für zwei Siege und zwei Unentschieden gesorgt. Wobei sein Sieben-Minuten-Dreierpack am Sonntag in Leverkusen herausragte.

"Hoffe, dass er gegen Freiburg wieder richtig steht"

Christian Träsch hat Recht, wenn er sagt, dass der 31-Jährige zurzeit "die Lebensversicherung" des Tabellen-13. ist. Ohne die Tore des Angreifers würde es für die "Wölfe", die nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang haben, noch düsterer aussehen. Gomez' Treffsicherheit lässt auch VfL-Trainer Andries Jonker etwas verblüfft zurück. "Das ist eigentlich unglaublich. Es passiert einfach, und es macht uns natürlich richtig Spaß", sagte der Niederländer, unter dem der Ex-Bayern-Torjäger trifft, wie er will. "Ich hoffe, dass er gegen Freiburg auch wieder richtig steht." Gomez selbst weiß die Lobeshymnen einzuschätzen. "Vor kurzer Zeit wurden noch die Minuten gezählt, die ich nicht getroffen hatte. Ich bin in guter Form, ich bin in guter Verfassung. Aber nicht nur ich, sondern die gesamte Mannschaft", sagte der Stürmer.

In der Bundesliga "mehr Gemurkse als sonst was"

Gomez ist einer der reflektierten Zeitgenossen im Kosmos Bundesliga. Nach seiner Gala gegen Leverkusen setzte er zur Generalkritik an. "Acht Punkte zwischen Europa League und Abstiegsplatz, das gibt es normalerweise in der Dritten und Vierten Liga. Man kann das als Stärke oder Schwäche der Liga auslegen, ich finde, das ist Schwäche", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". So sei in vielen Bundesligaspielen derzeit "mehr Gemurkse als sonst was" zu beobachten. Zu viele Spiele seien von "Druck, Angst, Nervosität und Einfach-nur-den-Arsch-retten-wollen" geprägt.

Wollscheid darf wieder mitmachen

Dass bei den Wolfsburgern der Allerwerteste von Philipp Wollscheid in dieser Saison noch einmal in der Startaufstellung stehen würde, hätte vor ein paar Wochen wohl niemand gedacht. Die Leihgabe von Stoke City war bei der Werkself schon auf den Standstreifen verfrachtet worden, durfte zuletzt Ende September des vergangenen Jahres beim 1:2 in Bremen mitwirken. Jonker hat den 28-Jährigen nach dessen Degradierung von den Amateuren zurück zu den Profis geholt und ihn nun zur Lösung für ein Abwehrproblem ausgemacht. Wollscheid wird gegen Freiburg den gelb-gesperrten Luiz Gustavo vertreten. "Philipp hat sich viel Mühe gegeben und gut trainiert. Er ist jetzt an der Reihe", sagte der VfL-Trainer. Zudem könnte auch Daniel Didavi nach zwei Spielen Pause aufgrund einer Adduktoren-Verhärtung wieder mit von der Partie sein. "Ich hoffe, dass er spielen kann", so Jonker.

