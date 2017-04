Stand: 30.04.2017 11:09 Uhr

Wolfsburg mit großer Hypothek ins Saisonfinale von Florian Neuhauss, NDR.de

Eine alte "Fußball-Weisheit" besagt: Lieber einmal hoch verlieren, als mehrere knappe Niederlagen kassieren. So ähnlich drückte es Trainer Andries Jonker vom VfL Wolfsburg nach der 0:6-Pleite gegen den alten und neuen deutschen Meister FC Bayern aus. Auch nach einem 0:1 in letzter Sekunde würde sein Team mit leeren Händen dastehen. Im Kampf um den Klassenerhalt ist das halbe Dutzend Gegentore trotzdem eine Hypothek. Einerseits von den nackten Zahlen her: Der Vorteil der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber der Konkurrenz ist dahin. Andererseits aber auch mental: "Das fühlt sich schon so an wie eine Links-Rechts-Watschn", erklärte Torjäger Mario Gomez. Und dann wäre da ja noch der Kapitän: Luiz Gustavo sah nicht nur Gelb-Rot, sondern benahm sich danach auch noch derart daneben, dass dem Brasilianer mehr als ein Spiel Sperre droht. Jonker steht heute ab 22.50 Uhr im Sportclub Rede und Antwort.

Rebbe: "Wir glauben an uns und unseren Weg" NDR 2 - 29.04.2017 20:45 Uhr Autor/in: Augustin, Michael Nach dem 0:6 gegen den FC Bayern München wächst der Druck auf die Wolfsburger im Abstiegskampf. VfL-Manager Olaf Rebbe gibt sich trotzdem zuversichtlich.







VfL vor drei harten Wochen

Ob Jonker, Gomez oder Luiz Gustavo - alle drei standen selbst schon bei den Münchnern unter Vertrag und feierten mit dem Rekordmeister Titel. Diesmal mussten sie in einer ihrer schwärzesten Stunden am Ende sogar noch miterleben, wie ihr Gegner ausgerechnet in ihrem Stadion die 27. Meisterschaft perfekt machte. Für die Bayern ist die Saison nach ihrem Aus in Champions League und DFB-Pokal damit eigentlich schon vorbei. Für den VfL, selbst 2009 einmal Champion, hingegen werden es drei harte letzte Wochen der Saison.

"Männerfußball gegen Jugendfußball"

"Am Ende war es vom Gefühl her wie Männerfußball gegen Jugendfußball", sagte Gomez nach der "Watschn" und Sportchef Olaf Rebbe meinte zur höchsten Heimniederlage in der VfL-Bundesligageschichte: "Die Art und Weise schmeckt uns sicherlich nicht." Dabei wollte sich Gomez allerdings nicht lange damit aufhalten, den Vorteil des "guten" Torverhältnisses aus der Hand gegeben zu haben. "Ich will es in den nächsten drei Spielen nicht darauf anlegen, punktgleich mit irgendjemandem zu sein", betonte der 31-Jährige. "Wir werden so viele Punkte machen, dass es reicht."

Bärendienst vom Kapitän

Der VfL muss am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr/im Livecenter) bei Eintracht Frankfurt wieder ran. Luiz Gustavo fehlt nach seinem taktischen Foul gegen die Bayern in der Mainmetropole auf jeden Fall. Ohnehin doppelt bitter, weil die Niedersachsen in der 78. Minute bereits 0:4 zurücklagen und nicht zuletzt dank des Bärendienstes noch zwei Gegentreffer kassierten. Danach brannten dem 29-Jährigen aber auch noch die Sicherungen durch. Erst höhnischer Applaus für Schiedsrichter Felix Zwayer. Dann musste der Brasilianer gleich von mehreren Mitspielern und Landsmann Rafinha von den Bayern daran gehindert werden, auf den Referee loszugehen. Es wäre nur logisch, würde Zwayer einen Sonderbericht anfertigen - und dieser könnte eine längere Sperre zur Folge haben. Für das Heimspiel gegen Mönchengladbach oder auch noch das Liga-Finale in Hamburg? Rebbe gibt sich optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass es bei einem Spiel Sperre bleibt."

Luiz Gustavo neuer "Rekordmann"

Allerdings ist Luiz Gustavo für das DFB-Sportgericht kein Unbekannter. Der Mittelfeldspieler kassierte gegen die Bayern bereits seinen achten Bundesliga-Platzverweis und zog damit in der ewigen "Bestenliste" mit den Spitzenreitern Jens Nowotny sowie Sergej Barbarez gleich. Die Wolfsburger müssen also hoffen, dass Gnade vor Recht ergeht und Luiz Gustavo um eine längere Sperre herumkommt. Denn die Klasse des Brasilianers ist unbestritten. Und mit ihm auf dem Platz ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass es bei einer hohen Niederlage bleibt - und nicht noch mehr Pleiten folgen.

